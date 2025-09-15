Dopiero grał w Barcelonie, a teraz kończy karierę. Ma tylko 31 lat

Samuel Umtiti największe sukcesy w karierze odniósł grając dla Barcelony. W barwach katalońskiego klubu dwukrotnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii, trzykrotnie wygrał krajowy puchar i dwa razy zdobył Superpuchar. Będąc piłkarzem Barcelony, sięgnął też po tytuł mistrza świata z reprezentacją Francji w 2018 roku.

Umtiti kończy karierę. To już oficjalne. "Dałem z siebie wszystko"

Tylko że obrońcę w ostatnich latach coraz częściej męczyły poważne kontuzje. Doszło do tego, że w 2023 roku Barcelona pożegnała się z nim bez większego żalu - najważniejsze były poczynione oszczędności, bo Umtiti zarabiał w Katalonii aż 20 milionów euro rocznie. W 2023 roku defensor podpisał umowę z Lille, ale na początku 2024 doznał kolejnego urazu kolana. Od tego czasu już się nie pojawił ani razu na boisku.

W poniedziałek 15 września 31-letni piłkarz ogłosił, że kończy sportową karierę. "Po intensywnej karierze ze wzlotami i upadkami, przyszedł czas na pożegnanie... Dałem z siebie wszystko i niczego nie żałuję. Chciałbym podziękować wszystkim klubom, prezesom, trenerom i zawodnikom, z którymi miałem przyjemność pracować" - napisał na Instagramie. Następnie wymienił wszystkie kluby, w których grał i dodał: "Dziękuję za wsparcie wszystkim kibicom".

- Dałem z siebie wszystko, żeby wrócić do formy w Lille. Mało osób wie, jak wiele poświęciłem, ale mój organizm po prostu nie był w stanie wytrzymać. Mogę jedynie podziękować klubowi za wsparcie - mówił Umtiti w dołączonym do wpisu nagraniu.

W całej karierze Umtiti rozegrał łącznie 362 spotkania, w których strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty. Ostatni raz regularnie występował w sezonie 2022/23, gdy podczas wypożyczenia do Lecce zagrał łącznie 25 meczów w Serie A.