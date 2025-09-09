Ależ sensacja w el. MŚ! Kibice nagle ruszyli na piłkarzy

W najbliższych mistrzostwach świata po raz pierwszy w historii wystąpi 48 drużyn. Afryka będzie miała co najmniej 9 reprezentantów w imprezie rozgrywanej w Ameryce Północnej. Wiele wskazuje na to, że jednym z nich będą Wyspy Zielonego Przylądka. W maluteńkim kraju panuje obecnie szał na punkcie futbolu. Emocje sięgnęły zenitu we wtorek, kiedy na Estadio Nacional de Cabo Verde przyjechała reprezentacja Kamerunu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski nie ma żadnych wątpliwości! Ale słowa o Janie Bednarku

Szaleństwo. Sensacja coraz bliżej

Sytuacja przed tym spotkaniem była jasna. W grupie D afrykańskiej strefy eliminacji do mistrzostw świata Wyspy Zielonego Przylądka wyprzedzały Kamerun o punkt. To goście musieli zrobić wszystko, by zwyciężyć. Starcie było jednak wyrównane, a gospodarze potwierdzili, że słusznie aspirują do tego, by zadebiutować na mundialu.

W 54. minucie miejscowi kibice byli w ekstazie. Szarżę przez ponad pół boiska wykonał Dailon Rocha Livramento i pewnym strzałem pokonał Andre Onanę. Jak się okazało, ten gol przesądził o rezultacie batalii.

Na dwie kolejki przed końcem eliminacji Wyspy Zielonego Przylądka mają cztery punkty przewagi nad Kamerunem. To jeszcze nie jest pewny awans, ale kibice po zakończeniu spotkania wbiegli na murawę, by cieszyć się ze zwycięstwa swoich ulubieńców. Gospodarze upiekli dwie pieczenie na jednym ogniu, bo poza przybliżeniem się do mistrzostw świata, zrewanżowali się także Kamerunowi za wysoką porażkę z 2024 roku (1:4).

Dwie okazje do "skończenia roboty"

"Niebieskie Rekiny" mogą zapewnić sobie historyczny wyjazd na mundial 8 października w przypadku zwycięstwa z Libią. Jeśli nie ograją tego przeciwnika, to trzy dni później na własnym terenie podejmą najsłabszą w grupie Eswatini i tam nadarzy się jeszcze lepsza okazja do pokonania rywala.

Jeśli Wyspy Zielonego Przylądka uzyskają awans na światowy czempionat, to będą drugim najmniejszym krajem w dziejach, który wystąpi na tej imprezie (525 tysięcy mieszkańców). Mniejsza była tylko Islandia (407 tys. mieszkańców).

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU