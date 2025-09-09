Absolutny koszmar Marcina Bułki! Czeka go wiele miesięcy przerwy

Transfer Marcina Bułki do Arabii Saudyjskiej był jednym z najgłośniejszych tego lata we Francji oraz w Polsce. Reprezentant naszego kraju łączony był z przenosinami do wielu bardzo mocnych klubów europejskich, mógł trafić nawet do Premier League. Ostatecznie jednak zaskoczył wszystkich i wybrał bardzo korzystną finansowo ofertę saudyjskiego NEOM, beniaminka tamtejszej ekstraklasy. Oczywiście nie każdemu się taki wybór spodobał. Wygląda jednak na to, że jego przygoda z Arabią szybko zmieniła się w dramat.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski nie ma żadnych wątpliwości! Ale słowa o Janie Bednarku

Jak donosi dziennik "L'Equipe", Bułka na jednym z treningów zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie. Taki uraz oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę. Francuzi donoszą, że polski golkiper mógł nawet skończyć sezon, zanim jeszcze go na dobre zaczął.