Absolutny koszmar Marcina Bułki! Czeka go wiele miesięcy przerwy
Koszmarne wieści napłynęły do nas z Arabii Saudyjskiej. Wedle doniesień francuskiego "L'Equipe" bardzo poważnej kontuzji doznał Marcin Bułka. Polski bramkarz, który latem tego roku przeniósł się do saudyjskiego NEOM, będzie niezdolny do gry przez wiele miesięcy, a być może nawet i przez cały sezon. Co się stało?
Marcin Bułka
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza

Transfer Marcina Bułki do Arabii Saudyjskiej był jednym z najgłośniejszych tego lata we Francji oraz w Polsce. Reprezentant naszego kraju łączony był z przenosinami do wielu bardzo mocnych klubów europejskich, mógł trafić nawet do Premier League. Ostatecznie jednak zaskoczył wszystkich i wybrał bardzo korzystną finansowo ofertę saudyjskiego NEOM, beniaminka tamtejszej ekstraklasy. Oczywiście nie każdemu się taki wybór spodobał. Wygląda jednak na to, że jego przygoda z Arabią szybko zmieniła się w dramat.

Jak donosi dziennik "L'Equipe", Bułka na jednym z treningów zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie. Taki uraz oznacza dla niego wielomiesięczną przerwę. Francuzi donoszą, że polski golkiper mógł nawet skończyć sezon, zanim jeszcze go na dobre zaczął. 

