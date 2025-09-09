Kompromitacja Ukrainy w el. MŚ. Kibice nie wytrzymali. Jest nagranie

Reprezentacja Ukrainy rozpoczęła eliminacje do mistrzostw świata od falstartu. W piątek przegrała we Wrocławiu z Francją 0:2 po golach Michaela Olise i Kyliana Mbappe. We wtorkowe popołudnie zaledwie zremisowała w Baku z Azerbejdżanem 1:1. Na gola Heorhija Sudakowa odpowiedział Emin Mahmudow. Po zakończonym spotkaniu doszło do nietypowych scen, które nie tak często mają miejsce podczas meczów reprezentacyjnych.

Kompromitacja Ukraińców. Kibice im nie odpuścili

"Piłkarze ukraińskiej reprezentacji piłkarskiej nie pokonali Azerbejdżanu i musieli wysłuchać krytyki kibiców: nagranie z rozmowy" - napisał portal ukrfootball.ua. Bloger Andrew Todos, prowadzący profil Zorya Londonsk na portalu X, opublikował nagranie z rozmowy piłkarzy wraz z kibicami, która miała miejsce już po zakończonym spotkaniu.

Na filmiku widać Mykołę Matwijenko - kapitana ukraińskiej kadry. Obrońca Szachtara Donieck gestykulował i prowadził z fanami ożywioną dyskusję. Nie brakowało podniesionych głosów. Całe zdarzenie zakończyło się wzajemnymi brawami, ale nie ma co ukrywać - remis komplikuje Ukraińcom kwestię awansu z grupy.

Warto dodać, że - jak poinformował wspomniany profil Zorya Londonsk - po meczu tylko Matwijenko zatrzymał się, by porozmawiać z dziennikarzami, którzy polecieli do Baku.

Reprezentacja prowadzona przez Serhija Rebrowa rywalizuje w czterozespołowej grupie, z której bezpośrednią promocję na mundial uzyska tylko jedna drużyna. Zdecydowanym faworytem są oczywiście Francuzi, którzy są wicemistrzami świata.

Ukraina tylko raz w swojej historii wystąpiła na światowym czempionacie. W 2006 roku - jako debiutant - dotarła do ćwierćfinału mistrzostw. Przegrała z późniejszym zdobywcą tytułu - Włochami (0:3). Członkiem tamtego zespołu był Serhij Rebrow.

Warto dodać, że tej jesieni Ukraińcy rozegrają jeszcze dwa mecze w Polsce. W październiku zmierzą się w Krakowie z Azerbejdżanem, a w listopadzie zagrają w Warszawie z Islandią. Oprócz tego naszych wschodnich sąsiadów czekają wyjazd do Francji i starcie w delegacji z Islandczykami. Szerzej o wtorkowym meczu Ukrainy pisaliśmy w tym miejscu.

