Kompromitacja Ukrainy w el. MŚ. Kibice nie wytrzymali. Jest nagranie

Reprezentacja Ukrainy rozpoczęła eliminacje do mistrzostw świata od falstartu. W piątek przegrała we Wrocławiu z Francją 0:2 po golach Michaela Olise i Kyliana Mbappe. We wtorkowe popołudnie zaledwie zremisowała w Baku z Azerbejdżanem 1:1. Na gola Heorhija Sudakowa odpowiedział Emin Mahmudow. Po zakończonym spotkaniu doszło do nietypowych scen, które nie tak często mają miejsce podczas meczów reprezentacyjnych.
"Piłkarze ukraińskiej reprezentacji piłkarskiej nie pokonali Azerbejdżanu i musieli wysłuchać krytyki kibiców: nagranie z rozmowy" - napisał portal ukrfootball.ua. Bloger Andrew Todos, prowadzący profil Zorya Londonsk na portalu X, opublikował nagranie z rozmowy piłkarzy wraz z kibicami, która miała miejsce już po zakończonym spotkaniu.
Na filmiku widać Mykołę Matwijenko - kapitana ukraińskiej kadry. Obrońca Szachtara Donieck gestykulował i prowadził z fanami ożywioną dyskusję. Nie brakowało podniesionych głosów. Całe zdarzenie zakończyło się wzajemnymi brawami, ale nie ma co ukrywać - remis komplikuje Ukraińcom kwestię awansu z grupy.
Warto dodać, że - jak poinformował wspomniany profil Zorya Londonsk - po meczu tylko Matwijenko zatrzymał się, by porozmawiać z dziennikarzami, którzy polecieli do Baku.
Reprezentacja prowadzona przez Serhija Rebrowa rywalizuje w czterozespołowej grupie, z której bezpośrednią promocję na mundial uzyska tylko jedna drużyna. Zdecydowanym faworytem są oczywiście Francuzi, którzy są wicemistrzami świata.
Ukraina tylko raz w swojej historii wystąpiła na światowym czempionacie. W 2006 roku - jako debiutant - dotarła do ćwierćfinału mistrzostw. Przegrała z późniejszym zdobywcą tytułu - Włochami (0:3). Członkiem tamtego zespołu był Serhij Rebrow.
Warto dodać, że tej jesieni Ukraińcy rozegrają jeszcze dwa mecze w Polsce. W październiku zmierzą się w Krakowie z Azerbejdżanem, a w listopadzie zagrają w Warszawie z Islandią. Oprócz tego naszych wschodnich sąsiadów czekają wyjazd do Francji i starcie w delegacji z Islandczykami. Szerzej o wtorkowym meczu Ukrainy pisaliśmy w tym miejscu.
