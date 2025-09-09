Już nie ma odwrotu! Puchacz wreszcie wylądował w nowym klubie!

Przez całe okienko transferowe cykl życia plotek dotyczących Tymoteusza Puchacza był w większości taki sam. Pojawiały się doniesienia, że ma gdzieś trafić, w niektórych przypadkach przekuwało się to w "jest o krok", a na koniec wysypywało na ostatniej prostej, ew. odrobinę tylko wcześniej. Było tak na przykład w przypadku Kaiserslautern, które jednak zdecydowało się samo odpuścić, ale zdecydowanie najbliżej Puchacz był GKS-u Katowice.

Tym razem już bez turbulencji. Puchacz zagra w Azerbejdżanie

Reprezentant Polski już miał tam trafić, wszystko wydawało się gotowe. Wtedy jednak przyszła inna oferta. Z dość egzotycznej, bo azerskiej ligi. Sabah Baku nawiązało kontakt z 26-latkiem i zaproponowało mu angaż. Oferta musiała być doskonała, gdyż Puchacz postanowił odwrócić się od katowiczan i polecieć do stolicy Azerbejdżanu, by dokończyć negocjacje. W GKS-ie tęgo się za to mieli na niego wściec, lecz zrobić nic nie mogli. Wygląda na to, że tym razem nie będzie już kolejnego wielkiego zwrotu w tej sprawie.

Sabah Baku jeszcze nie ogłosiło transferu oficjalnie, ale wedle informacji Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki, Tymoteusz Puchacz złożył już podpis na kontrakcie i tym razem nic się już nie wyłoży. Wszelkie formalności zostały dopięte we wtorek 9 września, a ogłoszenie jego przybycia to już jedynie kwestia czasu.

Są świeżo po historycznym sukcesie

Puchacz będzie pierwszym Polakiem w historii tego klubu. Klubu, który poprzedni sezon skończył na 5. miejscu w lidze i zdobył też Puchar Azerbejdżanu (pierwszy raz w historii). Walczyli dzięki temu o awans do Ligi Europy oraz Ligi Konferencji, jednak polegli eliminacjach. Stanie się z miejsca zawodnikiem z jednym z najciekawszych CV w drużynie, choć grają tam m.in. były piłkarz Galatasaray (19 meczów) Jesse Sekidika oraz Akim Zedadka, który swego czasu grał w Lille i Auxerre, a ostatnie pół roku spędził w... Piaście Gliwice. Sabah rozpoczęło nowy sezon ligi azerskiej od zwycięstwa oraz porażki w dwóch pierwszych meczach.

