Miał ratować Legię, właśnie znów stracił pracę

Gołębiewski szansę w Legii dostał niespodziewanie. Stołeczny klub po fatalnym początku sezonu 2021/22 zwolnił Czesława Michniewicza i postanowił dać szansę szkoleniowcowi, który nieźle sobie radził w rezerwach Legii. To była fatalna decyzja. Legia Gołębiewskiego poniosła aż osiem porażek w 11 meczach i postanowiono go zastąpić Aleksandarem Vukoviciem.

Fatalna passa byłego trenera Legii. Zwolnili go już po ośmiu meczach

Gołębiewskiego cofnięto do rezerw, gdzie dokończył sezon. Następnie trener odszedł z Legii i przeszedł do Chrobrego Głogów - tam też mu nie poszło, przetrwał rok i został zwolniony po fatalnym starcie sezonu 2023/24. Na kolejną szansę Gołębiewski musiał czekać prawie dwa lata, ale w końcu dostał pracę. W lipcu były trener Legii podpisał umowę z drugoligowym Zagłębiem Sosnowiec.

Zaczęło się dobrze - od zwycięstwa z Sokołem Kleczew (2:1) w pierwszej kolejce. To był pierwszy i ostatni sukces nowego trenera Zagłębia Sosnowiec. W kolejnych meczach jego podopieczni w najlepszym wypadku remisowali. Dzisiaj Zagłębie grało na wyjeździe z Wartą Poznań i przegrało 0:1 po bramce w 88. minucie.

Szybko okazało się, że dla Gołębiewskiego był to ostatni mecz w Zagłębiu. Krótko po zakończeniu spotkania klub ogłosił, że były trener Legii stracił pracę.

"Decyzją Zarządu Marek Gołębiewski przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Zagłębia. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Nazwisko nowego szkoleniowca przedstawimy wkrótce" - przekazał klub w mediach społecznościowych.

Bilans Gołębiewskiego w Zagłebiu? Osiem meczów, jedno zwycięstwo, trzy remis i cztery porażki. Sosnowiczanie po jego kadencji znajdują się w strefie spadkowej II ligi. Po tak fatalnym okresie, byłego trenera Legii zapewne czeka kolejna długa przerwa w pracy.