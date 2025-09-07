Niedawno poznaliśmy 30 zawodników nominowanych do Złotej Piłki w plebiscycie "France Football". W tym gronie znalazł się m.in. Robert Lewandowski, który w poprzednim sezonie strzelił aż 42 gole. Mimo to mało kto wymienia go w gronie faworytów do triumfu. Jeśli chodzi o FC Barcelonę, to zdecydowanie większe szanse mają Lamine Yamal, Raphinha oraz Pedri. Wiele wskazuje jednak na to, że zwycięży ktoś inny.

Kylian Mbappe zabrał głos ws. Złotej Piłki. "Chętnie bym mu ją wręczył"

Faworytem dziennikarzy jest Ousmane Dembele, który miał znakomite statystyki, a ponadto sięgnął z PSG po: mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Francji, Superpuchar UEFA oraz przede wszystkim - Ligę Mistrzów. Jego kolega z reprezentacji Kylian Mbappe nie ma wątpliwości, że zasłużył, by wygrać również Złotą Piłkę.

- Zawsze go wspierałem i dlatego, gdyby to ode mnie zależało, chętnie bym mu ją wręczył - przekazał, cytowany przez Telefoot. A co z Laminem Yamalem? - Cóż, nie, on jest z FC Barcelony - tłumaczył żartobliwie, dodając po chwili, że "to bardzo dobry piłkarz". Mbappe zaznaczył również, że ma nadzieję, że doceniony zostanie Achraf Hakimi. - Chciałbym, żeby zajął dobre miejsce, ponieważ musimy cenić obrońców - podsumował.

Inne zdanie na temat zwycięzcy Złotej Piłki ma choćby prezes FC Barcelony Joan Laporta. - Lamine jest na poziomie geniusza i pokazuje to w każdym meczu. Ma coś, co robią tylko zdobywcy Złotej Piłki - daje z siebie wszystko na treningach. Gra się tak, jak się trenuje, a on robi to coraz lepiej. Mam nadzieję, że Złota Piłka będzie dla Barcelony - podkreślał.

A co zatem z Lewandowskim? Najprawdopodobniej skończy w drugiej dziesiątce. Reprezentant Polski nie ma zapewne wielkich nadziei, zwłaszcza po tym, co go spotkało w 2020, kiedy był zdecydowanie najlepszym piłkarzem świata. Plebiscyt został jednak wówczas odwołany.

- Myślę, że trudność w tym przypadku polega na tym, że do tej pory nie wiem, dlaczego [nie zostałem laureatem Złotej Piłki - przyp. red.]. Byłem przecież w najlepszym momencie mojej kariery, wygrałem wszystko z klubem - podsumował.

