Wichniarek nie czekał do meczu Polska - Finlandia. Tak ocenił Urbana

Reprezentacja Polski może nie zachwyciła swoją grą, ale w debiucie trenera Jana Urbana, zremisowała 1:1 (0:1) na wyjeździe z głównym faworytem do zwycięstwa w grupie i półfinalistą ostatnich mistrzostw Europy - Holandią. W 28. minucie gola zdobył Denzel Dumfries, a w 80. minucie pięknym strzałem z 16 metrów wyrównał Matty Cash.

Artur Wichniarek mówi o Janie Urbanie

Pod adresem Jana Urbana było sporo pochwał ekspertów i kibiców. Teraz na jego temat zabrał głos były reprezentant Polski - Artur Wichniarek. Tuż przed drugim meczem Urbana w roli selekcjonera - z Finlandią w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata.

- Nie podważam Janka Urbana i jego słów. Też od początku byłem zwolennikiem, aby to Urban był selekcjonerem. My potrzebowaliśmy psychologa, a nie trenera, a Janek nim jest. Piłkarze podkreślają, że było dużo rozmów i dziś wiedzą, co mają grać... Nie powiedziałem, że szukam negatywów. Oto mój punkt widzenia: Mamy od 2018 roku szóstego selekcjonera. Odczekajmy chwilę. Jeśli za cztery miesiące nagle przegramy mecz, którego przegrać nie powinniśmy, to zobaczymy, jaka wtedy będzie narracja - powiedział Wichniarek w Kanale Sportowym.

Mecz Polska - Finlandia rozpocznie się w niedzielę, 7 września o godz. 20.45. Oba zespoły są sąsiadami w tabeli i po czterech spotkaniach mają siedem punktów.

W pierwszym starciu tych drużyn w Helsinkach, jeszcze za kadencji poprzedniego selekcjonera - Michała Probierza, gospodarze wygrali 2:1 (1:0). Wtedy gola dla Polaków zdobył Jakub Kiwior.

