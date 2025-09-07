Tak Szkoci skomentowali zachowanie Boruca

Legia Warszawa oraz Celtic Glasgow - to kluby, z którymi najbardziej kojarzony w trakcie swojej kariery był Artur Boruc. Bramkarz grał dla Celtiku w latach 2006-2010 i wygrał m.in. trzy mistrzostwa Szkocji. Przy tym Boruc zachował ponad 80 czystych kont w 212 meczach, w barwach tego klubu. Paul Caddis, były kolega Boruca z Celtiku ujawnił, że Artur chciał się bić z 300 kibicami Glasgow Rangers. - Zwykle pojawiał się na treningu o 10:25 i wytaczał się z czarnej taksówki, śmierdząc alkoholem - dodawał Szkot. Ostatnio o Borucu znów zrobiło się głośno.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosowski aż podrapał się po brodzie. Jednoznacznie o karierze Boruca

Szkoci komentują gest Boruca po meczu. "Został dobrze przyjęty"

Ostatnio Boruc zagrał w meczu legend na stadionie Celtiku i wygrał 4:3 z Manchesterem United po rzutach karnych. Po zakończeniu spotkania Boruc zdjął bluzę meczową i pokazał koszulkę z napisem "Palestine", okazując w ten sposób wsparcie temu krajowi podczas wojny z Izraelem. Obywatele tego kraju są mordowani w Strefie Gazy. To zachowanie Boruca odnotowały media w Szkocji.

"Boruc był bardzo zajęty zarówno na boisku, jak i poza nim na Celtic Park. Boruc został sfotografowany w koszulce palestyńskiej drużyny piłkarskiej, okazując w ten sposób poparcie dla sprawy Palestyny. Wyraz wsparcia ze strony Boruca został dobrze przyjęty przez publiczność" - czytamy w artykule "The Scottish Sun".

"Okazywanie wsparcia. Holy Goalie (z ang. święty bramkarz) zawsze był ulubieńcem kibiców Celtiku i pokazał swoje wsparcie dla Palestyny w obliczu ludobójstwa w Strefie Gazy, zakładając ich koszulkę" - dodaje "Daily Record".

Taki gest nie jest niczym nowym w Celtiku, bo kibice tego klubu cały czas wspierają Palestynę, a flaga tego kraju pojawia się na trybunach przy okazji domowych i wyjazdowych meczów. Zwykle za to odpowiada grupa kibiców "Green Brigade", która cechuje się lewicowymi poglądami. W sezonie 11/12, gdy Celtic grał z Heart of Midlothian (5:0), to kibice solidaryzowali się z palestyńskimi więźniami, którzy prowadzili strajk głodowy przez 77 dni. Na trybunach zawisł transparent z napisem "godność jest cenniejsza od jedzenia".

Zobacz też: Dziewięć goli w meczu Barcelony! Pajor znowu najlepsza w Hiszpanii

Boruc zakończył karierę piłkarską z finalizacją sezonu 21/22, a jego ostatnim klubem była Legia Warszawa, z którą przez wiele lat był związany. - Staram się odpocząć od piłki. Nie wiem, czy wrócę do piłki. Na razie na pewno tego nie zrobię. Szczególnie w polskich realiach. Widzę, co się tutaj dzieje. W Polsce jesteśmy bardzo zamknięci. Ten świat jest hermetyczny - opowiadał Boruc w 2024 r. w rozmowie z radiową Trójką.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU