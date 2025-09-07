Powrót na stronę główną
Tak Szkoci skomentowali zachowanie Boruca
Artur Boruc zagrał w meczu legend między Celtikiem Glasgow a Manchesterem United. Tuż po zakończeniu spotkania były bramkarz wsparł Palestynę podczas trwającej wojny, zakładając jej koszulkę. Ten gest został dostrzeżony przez szkockie media. "Wyraz wsparcia ze strony Boruca został dobrze przyjęty przez publiczność" - czytamy w dzienniku "The Scottish Sun".
Artur Boruc i wsparcie dla Palestyny
Legia Warszawa oraz Celtic Glasgow - to kluby, z którymi najbardziej kojarzony w trakcie swojej kariery był Artur Boruc. Bramkarz grał dla Celtiku w latach 2006-2010 i wygrał m.in. trzy mistrzostwa Szkocji. Przy tym Boruc zachował ponad 80 czystych kont w 212 meczach, w barwach tego klubu. Paul Caddis, były kolega Boruca z Celtiku ujawnił, że Artur chciał się bić z 300 kibicami Glasgow Rangers. - Zwykle pojawiał się na treningu o 10:25 i wytaczał się z czarnej taksówki, śmierdząc alkoholem - dodawał Szkot. Ostatnio o Borucu znów zrobiło się głośno.

Artur Wichniarek
Szkoci komentują gest Boruca po meczu. "Został dobrze przyjęty"

Ostatnio Boruc zagrał w meczu legend na stadionie Celtiku i wygrał 4:3 z Manchesterem United po rzutach karnych. Po zakończeniu spotkania Boruc zdjął bluzę meczową i pokazał koszulkę z napisem "Palestine", okazując w ten sposób wsparcie temu krajowi podczas wojny z Izraelem. Obywatele tego kraju są mordowani w Strefie Gazy. To zachowanie Boruca odnotowały media w Szkocji.

"Boruc był bardzo zajęty zarówno na boisku, jak i poza nim na Celtic Park. Boruc został sfotografowany w koszulce palestyńskiej drużyny piłkarskiej, okazując w ten sposób poparcie dla sprawy Palestyny. Wyraz wsparcia ze strony Boruca został dobrze przyjęty przez publiczność" - czytamy w artykule "The Scottish Sun".

Dziura w murawie podczas meczu Austria - Cypr
"Okazywanie wsparcia. Holy Goalie (z ang. święty bramkarz) zawsze był ulubieńcem kibiców Celtiku i pokazał swoje wsparcie dla Palestyny w obliczu ludobójstwa w Strefie Gazy, zakładając ich koszulkę" - dodaje "Daily Record".

Taki gest nie jest niczym nowym w Celtiku, bo kibice tego klubu cały czas wspierają Palestynę, a flaga tego kraju pojawia się na trybunach przy okazji domowych i wyjazdowych meczów. Zwykle za to odpowiada grupa kibiców "Green Brigade", która cechuje się lewicowymi poglądami. W sezonie 11/12, gdy Celtic grał z Heart of Midlothian (5:0), to kibice solidaryzowali się z palestyńskimi więźniami, którzy prowadzili strajk głodowy przez 77 dni. Na trybunach zawisł transparent z napisem "godność jest cenniejsza od jedzenia".

Boruc zakończył karierę piłkarską z finalizacją sezonu 21/22, a jego ostatnim klubem była Legia Warszawa, z którą przez wiele lat był związany. - Staram się odpocząć od piłki. Nie wiem, czy wrócę do piłki. Na razie na pewno tego nie zrobię. Szczególnie w polskich realiach. Widzę, co się tutaj dzieje. W Polsce jesteśmy bardzo zamknięci. Ten świat jest hermetyczny - opowiadał Boruc w 2024 r. w rozmowie z radiową Trójką.

