W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę przy pomocy dronów i rakiet. Wojsko rosyjskie miało wystrzelić ponad 800 dronów i 13 rakiet. Na razie mówi się o dwóch ofiarach śmiertelnych, wśród których jest roczne dziecko. Co najmniej kilkanaście osób doznało obrażeń, a jeszcze więcej straciło swoje domy i mieszkania.

Rosjanie zniszczyli dom reprezentanta Ukrainy

Jedną z takich osób okazał się reprezentant Ukrainy w piłce nożnej - Gieorgij Sudakow. Wypożyczony z Szachtara Donieck do Benfiki Lizbona 23-latek w swoich mediach społecznośiowych pokazał zdjęcie zrujnowanego mieszkania. "Tak wygląda mój dom po dzisiejszej nocy. Po przybyciu szahida [dron produkcji irańskiej używany przez Rosjan - red.]. Moja żona, dziecko i matka były wtedy w domu" - napisał Sudakow. "Złoczyńcy z sąsiedniego kraju napiszą, że przechowują w moim domu sprzęt wojskowy" – dodał ironicznie. Fakt jest jednak taki, że Rosjanie regularnie atakują cele cywilne.

Sudakow i jego rodzina mają potworne doświadczenia z wojny. W marcu 2022, kiedy wybuchł pełnoskalowy konflikt, razem ze swoją ciężarną żoną ukrywał się w bunkrze. W takich okolicznościach ciężko skupić się na futbolu, ale Ukrainiec to wielka nadzieja tamtejszej piłki nożnej. Dla Szachtara zagrał 148 meczów i strzelił 35 goli, a także zaliczył 26 asyst. W kadrze Ukrainy zagrał 30 razy. Bilans? Trzy gole i sześć asyst.

- To największy talent, jaki kiedykolwiek trenowałem. On ma ogromny potencjał. Mógłby grać dla Barcelony lub Manchesteru City. Jest fantastycznym człowiekiem i czeka, aby zostać ojcem. Ma marzenia do spełnienia, ale zostały one przerwane - opowiadał były trener rezerw Szachtaru Donieck - Fernando Valente (cytat za sportowefakty.wp.pl).

Sudakow ostatecznie wylądował w Benfice Lizbona na koniec sierpnia tego roku. Portugalski klub wypożyczył zawodnika z obowiązkiem wykupu po spełnieniu określonych warunków. Benfica zapłaci za niego łącznie 27 milionów euro plu dodatkowe 5 milionów w bonusach. Szachtar zapewnił sobie też wysoki procent od następnego transferu.