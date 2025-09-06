Polska zorganizuje kolejny wielki turniej! Jest potwierdzenie

W czerwcu Polska zorganizowała na Podkarpaciu mistrzostwa Europy kobiet do lat 19. W przyszłym roku pójdziemy za ciosem. Na konferencji prasowej przekazano najważniejsze szczegóły związane z mistrzostwami świata kobiet U-20.

Cztery miasta zaangażowane w organizację

W sobotę na Superuato.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie spotkali się przedstawiciele FIFA, Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz władz miast-gospodarzy. Wiemy już, że przyszłoroczny turniej odbędzie się w dniach 5-27 września, a zawodniczki gościć będą Bielsko-Biała, Katowice, Sosnowiec i Łódź (mecze zostaną rozegrane na obiekcie ŁKS-u).

Mistrzostwa świata w piłce nożnej kobiet U-20 zostaną rozegrane po raz dwunasty. Po raz pierwszy ta impreza odbyła się w 2002 roku. Polki na własnym terenie zadebiutują w turnieju tej rangi.

Rośnie popularność kobiecej piłki w Polsce. Organizacja kolejnej imprezy to tylko jeden z dowodów. Sporo osób śledziło też poczynania seniorskiej reprezentacji na tegorocznych mistrzostwach Europy. Biało-Czerwone po raz pierwszy w historii awansowały do tego turnieju.

Polska z bogatym doświadczeniem

W XXI wieku Polska zorganizowała już kilka imprez piłkarskich na poziomie międzynarodowym. W 2012 roku w naszym kraju odbyły się mistrzostwa Europy mężczyzn, następnie byliśmy gospodarzem europejskiego czempionatu U-21 w 2017 roku oraz Mistrzostw Świata FIFA U-20 w 2019 roku. Ostatni czas to natomiast finały klubowych rozgrywek (Superpuchar UEFA w Warszawie - 2024 i finał Ligi Konferencji w we Wrocławiu - 2025).

Tak jak już wyżej wspominaliśmy, w przypadku rozgrywek kobiet przed nami drugi turniej międzynarodowy w Polsce. W kolejnych latach jednak w naszym kraju możemy też gościć mistrzostwa Europy (2029), czy też finał Ligi Mistrzyń (2026). PZPN już potwierdził, że stara się o organizację wymienionych wydarzeń.

