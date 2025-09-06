Tak gwiazdor Finlandii mówi o Polsce. "Kraj, który..."

W niedzielny wieczór odbędzie się mecz, który najprawdopodobniej zadecyduje, kto ma największe szanse na zajęcie co najmniej drugiego miejsca w grupie G w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata. W czerwcu br. w Helsinkach Finlandia wygrała 2:1 z Polską po golach Joela Pohjanpalo i Benjamina Kallmana. Ten mecz doprowadził do tego, że Michał Probierz podał się do dymisji, a przy okazji nie grał w nim Robert Lewandowski. Jaki będzie przebieg spotkania na Stadionie Śląskim?

Reprezentant Finlandii mówi o Lewandowskim. "Trzeba zachować czujność"

Matti Peltola rozmawiał z fińskimi dziennikarzami podczas "dnia medialnego", który odbywał się zdalnie w piątek. Zawodnik DC United wypowiedział się m.in. na temat Roberta Lewandowskiego. - Będzie fajnie, w tym spotkaniu trzeba zachować czujność. To samo w sobie nie będzie niczym nadzwyczajnym. Na pewno trzeba obserwować Lewandowskiego, by o nim nie można zapomnieć i nie dać mu za dużo miejsca. Oczywiście słyszeliśmy w mediach, że Lewandowski wrócił do reprezentacji i zmienił się tam trener - mówił Peltola, cytowany przez serwis atleetti.fi.

A co Peltola mówił o samym meczu z Polską? - Szczerze mówiąc, nie przyglądałem się zbytnio tabeli naszej grupy i nie rozważałem żadnych scenariuszy. Udało nam się ostatnio pokonać Polskę i oczywiście byłoby wspaniale, gdybyśmy dokonali tego też na wyjeździe. To nasz punkt wyjścia. Polska na pewno będzie starała się wygrać, zagra u siebie przed dużą publicznością. Jedziemy do kraju, który pod względem piłkarskim jest wielki. Oni muszą ten mecz wygrać - dodał piłkarz DC United.

Peltola wrócił też do czerwcowego spotkania z Polską, w którym zagrał 90 minut. - Zagraliśmy naprawdę dobrze w czerwcu z Polską. Byliśmy aktywni zarówno w ataku, jak i w obronie. Dzięki temu całkiem dobrze kontrolowaliśmy grę. I właśnie tego chciałbym teraz od nas oczekiwać. Sztab z pewnością uważniej się przyglądał piłkarzom z Polski i ma jaśniejszy obraz tego, czego można się spodziewać w niedzielę. Teraz wszystkie oczy zwrócone są na to spotkanie. Jeszcze nie mieliśmy czasu, by dokładnie poznać mocne i słabe strony Polski - przekazał.

W czwartek Finlandia rozegrała mecz towarzyski z Norwegią i przegrała go 0:1 po golu Erlinga Haalanda. - W meczu z Norwegią przez długi czas graliśmy nisko i pasywnie w obronie. W polu karnym broniliśmy jednak całkiem dobrze. Rywale dominowali - podsumował Peltola.

Mecz Polska - Finlandia odbędzie się w niedzielę o godz. 20:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

