Sensacyjny transfer reprezentanta Polski! "To doskonały ruch"

Gdy Michał Skóraś został piłkarzem Club Brugge za sześć milionów euro, był wówczas gwiazdą ekstraklasy, imponował również w europejskich pucharach. I choć miał przebłyski, zwłaszcza pod koniec sezonu 2023/24, kiedy dobrymi występami zapracował na powołanie na Euro 2024, to potem było coraz gorzej. Początek obecnych rozgrywek miał całkiem niezły, kiedy dwukrotnie zanotował bardzo dobre wejście z ławki rezerwowych. Ale doznał kontuzji i znów jego pozycja mocno się osłabiła.

Michał Skóraś zmienił klub. "Ten transfer bardzo mnie cieszy"

Niedawno pojawiły się plotki, że Skóraś może zmienić pracodawcę. Zainteresowane nim miało być belgijskie KAA Gent, które ma za sobą fatalny okres. Jak się okazało, plotki się potwierdziły, gdyż w sobotę poinformowano, że Skóraś podpisał czteroletni kontrakt. - Chcę podziękować KAA Gent, ponieważ czuję ogromne zaufanie. Ten transfer bardzo mnie cieszy. Razem z drużyną chcę przywrócić Gent na właściwe miejsce: na szczyt - przekazał 25-latek.

Zadowolenia nie krył trener Ivan Leko. - Chcieliśmy dodać naszej drużynie jakości. Przybycie Michała to doskonały ruch. To zawodnik z atutami, które uważam za bardzo ważne: szybkość, energia i wszechstronność. Skóraś zagwarantuje rywalizacje w składzie, a tego właśnie potrzebowaliśmy - oznajmił szkoleniowiec.

Gent zaznaczyło, że Skóraś może pochwalić się mistrzostwem Polski oraz Belgii. Był uczestnikiem nie tylko Euro 2024, ale również mistrzostw świata w Katarze. Mało tego, w poprzednim sezonie grał przeciwko AC Milanowi, Manchesterowi City czy Aston Villi w Lidze Mistrzów.

- Cały czas szukaliśmy wzmocnień na skrzydłach. Skóraś to szansa, której absolutnie nie mogliśmy przegapić. Ten piłkarz zna ligę, a dział sportowy jednomyślnie zadecydował, że będzie dla Gent wartością dodaną - wyjaśnił dyrektor operacyjny Kjeld Fort.

I choć dziennikarz Sacha Tavolieri twierdził, że transfer będzie kosztował trzy miliony euro, to według portalu Transfermark Gent zapłaciło za niego 1,8 mln. Skóraś będzie miał szansę zadebiutować w nowej drużynie już w niedzielę 14 września, kiedy Gent zagra na wyjeździe z Royal Antwerp FC.

