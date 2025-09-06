Tak trener Finów podsumował Lewandowskiego i polską kadrę

W czerwcu br. reprezentacja Polski grała z Finlandią w Helsinkach. Biało-Czerwoni byli wyraźnym faworytem tego spotkania, ale przegrali 1:2. Ten wynik później sprawił, że Michał Probierz podał się do dymisji, a w kadrze zapanowało trenerskie bezkrólewie. Teraz nowym selekcjonerem jest Jan Urban, a Polska postara się o rewanż. Aktualnie trzy zespoły w grupie G mają po siedem punktów - to Holandia, Finlandia i Polska. Tym razem mecz odbędzie się na Stadionie Śląskim.

Tak selekcjoner Finów mówił o Polsce przed meczem. "Jesteśmy pewni siebie"

Jacob Friis pojawił się na konferencji prasowej przed niedzielnym meczem z Polską. Jakie ma refleksje przed pierwszym gwizdkiem?

- Jesteśmy bardzo podekscytowani. Przyjechaliśmy do Chorzowa po meczu towarzyskim z Norwegią (przegranym 0:1 - red.). Zagrało tam kilku mniej doświadczonych piłkarzy. Wdrożyliśmy kilka zmian w naszej grze przed niedzielną, kluczową rozgrywką. Wierzymy w to, co robimy. Cieszymy się, że nie zostajemy w tyle w trakcie eliminacji i że sytuacja w grupie jest równa. Przystąpimy pewni siebie do tego spotkania, jesteśmy podekscytowani - powiedział (cytat za: polsatsport.pl).

Friis ujawnił, że analizował mecz Polski z Holandią w Rotterdamie. - Polacy zagrali w tym meczu bardzo dobrze. Nie mogę wykorzystać zbyt wielu obserwacji, bo teraz zagrają u siebie, zapewne bardzo liczą na zwycięstwo. Dlatego ich podejście może być nieco inne. Przeanalizowaliśmy ten mecz, ale nie wiem, na ile się to nam przyda. Widać zmianę struktury gry, która nastąpiła z przyjściem nowego trenera. Ciężko porównać to z tym, co widzieliśmy w Helsinkach. Chcemy wykorzystać to doświadczenie - dodał trener.

W trakcie konferencji nie zabrakło też pytania o Roberta Lewandowskiego. - Robert jest oczywiście świetnym zawodnikiem. Ale my 80 proc. naszego czasu poświęcamy swojej grze. Do wszystkich rywali mamy ogromny szacunek - przekazał selekcjoner rywali.

Mecz Polska - Finlandia odbędzie się w niedzielę o godz. 20:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

