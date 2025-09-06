Media: To koniec. Santos żegna się z posadą!

Fernando Santos został selekcjonerem reprezentacji Azerbejdżanu latem 2024 roku. Tamtejsza federacja chciała zakontraktować trenera z dużym doświadczeniem i sukcesami. Działaczy nie zniechęcił nawet fakt, że Portugalczyk miał za sobą nieudaną przygodę z polską kadrą, którą prowadził ledwie siedem miesięcy. Za jego kadencji Biało-Czerwoni znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji w eliminacjach do mistrzostw Europy. Teraz to Azerowie mają dość Santosa.

Koniec współpracy. Będzie odszkodowanie

Portugalski szkoleniowiec prowadził reprezentację Azerbejdżanu w 11 meczach. Aż 9 z nich przegrał, 2 zremisował i żadnego nie wygrał. Bilans bramkowy to 4:29. Czarę goryczy przelała ostatnia porażka w eliminacjach do mistrzostw świata.

Azerbejdżan wybrał się na wyjazdowy mecz z Islandią, a gospodarze triumfowali aż 5:0. Na Santosa spadła potężna krytyka. Sam trener natomiast nie zamierzał podawać się do dymisji, tłumacząc się tym, że wciąż ma ważny kontrakt.

Według informacji portalu oxu.az Santos odejdzie z reprezentacji Azerbejdżanu za porozumieniem stron. Jako że dojdzie do rozwiązania kontraktu przed upływem terminu obowiązywania umowy (czerwiec 2027), 70-latek otrzyma odszkodowanie w wysokości 2 milionów euro. Można się domyślać, że to główny powód faktu, iż Santos nie chciał zrezygnować z funkcji selekcjonera.

Azerowie są wściekli. Gorąca atmosfera

Po przegranej z Islandią padły mocne słowa w stronę Santosa od azerskich dziennikarzy. Ci mają już dość patrzenia na męczarnie swojej reprezentacji.

"To był skandal, a nie piłka nożna" - pisał po ostatnim spotkaniu azerisport.com. "Nie ma jednego, absolutnie żadnego powodu (w kategoriach sportowych), dla którego miałby pozostać u steru reprezentacji Azerbejdżanu" - dodano.

Wymownie skomentowano też zachowanie Santosa na konferencji prasowej, który chce wyciągnąć z federacji jak najwięcej pieniędzy. "Jak to mówią, maski spadły. Nie obchodzi go nasza reprezentacja, nasi zawodnicy i nasza piłka nożna" - dodano.

Azerbejdżan swój kolejny mecz w ramach eliminacji do mistrzostw świata rozegra 9 września. Podejmie wówczas reprezentację Ukrainy.

