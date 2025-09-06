Fatalne wieści. Trener PSG miał wypadek

Informacje dotyczące wypadku Luisa Enrique są szczątkowe. Paris Saint-Germaiin wydał oficjalny komunikat w tej sprawie, ale nie ujawnił szczegółów.

Wypadek Luisa Enrique

Kolarstwo jest jednym z ulubionych sportów Luisa Enrique i bardzo chętnie jeździ na różne wycieczki m.in. wokół Paryża. Jazda na rowerze jest dla niego odskocznią od świata futbolu i codziennego życia. Ale ostatnia wyprawa zakończyła się nieszczęśliwym wypadkiem.

Według "Le Parisien" do wypadku doszło w Hiszpanii, ale nie wskazano konkretnego miejsca. Wiadomo jedynie, że Hiszpan ma złamany obojczyk. Na miejsce wypadku dość szybko pojawiły się służby ratunkowe, które opatrzyły Enrique i zabrały do szpitala.

Do sprawy odniósł się paryski klub, który potwierdził, że konieczna będzie operacja. Oprócz tego złożył życzenia powrotu do zdrowia. Prezes PSG Nasser Al-Khelaifi ma być w stałym kontakcie z Enrique.

"Po wypadku rowerowym w ten piątek trener Paris Saint-Germain Luis Enrique został opatrzony przez pogotowie ratunkowe i przejdzie operację złamanego obojczyka. Paris Saint-Germain pragnie wyrazić pełne wsparcie Luisowi Enrique i życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia. Klub wkrótce przekaże więcej informacji" - czytamy w komunikacie PSG.

Po operacji złamanego obojczyka Enrique będzie miał założony temblak lub gips, który będzie musiał nosić od trzech do sześciu tygodni, a w przypadku powikłań pooperacyjnych nawet do ośmiu tygodni.

Najbliższy mecz PSG zagra z RC Lens, spotkanie odbędzie się 14 września.

