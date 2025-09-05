Powrót na stronę główną
Budują potęgę na piłkarskiej mapie Polski. Miliarder wykłada ogromne pieniądze
- Gdy jechałem na podpisanie umowy, to kibice wywiesili na wiadukcie transparent z napisem: "Make Widzew Great Again". Transparent nic nie mówił o mnie, ale wiedziałem, że jest o mnie - mówi Robert Dobrzycki w reportażu wideo o Widzewie Łódź.
Stadion Widzewa z lotu ptaka
screen: youtube.com/@kerpy91

Miliarder Robert Dobrzycki pod koniec marca został nowym właścicielem Widzewa Łódź. Od tego momentu zainwestował w klub 42 miliony złotych.  

Spotkaliśmy się w jego biurze w Warszawie, żeby porozmawiać o budowie wielkiego Widzewa. W trakcie rozmowy Dobrzycki spojrzał na telefon. - Dostałem skład na mecz z GKS Katowice. Jest ciekawa zmiana. Chyba będzie burza, ale zmiana raczej jest zrozumiała dla wszystkich. Dla mnie też - powiedział.  

Chodziło o Rafała Gikiewicza, który po słabym występie z Jagiellonią w Białymstoku (2:3) stracił miejsce w bramce Widzewa. Dobrzycki dodał, że skład dobę przed meczem wysyła mu dyrektor sportowy Mindaugas Nikoličius. Właściciel Widzewa podkreślił, że chodzi tylko o informację i że nigdy nie będzie ustalał składu za trenera.  

W letnim oknie transferowym w łódzkim klubie doszło do rewolucji kadrowej. Powstał nowy zespół zbudowany za duże pieniądze. - Wypiłem jedną kawę z Robertem Dobrzyckim i wiem, jak jemu na tym zależy i jakie ma ambicje i cele. Szanuję go za to bardzo mocno, bo to są jego prywatne pieniądze i nie musiałby tego robić - mówi Rafał Gikiewicz.  

Dobrzycki pytany przez nas na początku sierpnia o cierpliwość do trenerów podkreślał, że interesują go wyniki. - Jeżeli będzie postęp, to będzie cierpliwość. Ale jeśli będzie to szło w złym kierunku, to cierpliwość będzie mniejsza - dodał.  

Widzew w przeciętnym stylu rozpoczął nowy sezon, zgubił sporo punktów i po sześciu kolejkach zwolnił trenera Żeljko Sopicia. Jego następcą został Patryk Czubak. 

Reportaż o Widzewie obejrzysz tutaj:  

Zobacz wideo

