Budują potęgę na piłkarskiej mapie Polski. Miliarder wykłada ogromne pieniądze

Miliarder Robert Dobrzycki pod koniec marca został nowym właścicielem Widzewa Łódź. Od tego momentu zainwestował w klub 42 miliony złotych.

Spotkaliśmy się w jego biurze w Warszawie, żeby porozmawiać o budowie wielkiego Widzewa. W trakcie rozmowy Dobrzycki spojrzał na telefon. - Dostałem skład na mecz z GKS Katowice. Jest ciekawa zmiana. Chyba będzie burza, ale zmiana raczej jest zrozumiała dla wszystkich. Dla mnie też - powiedział.

Chodziło o Rafała Gikiewicza, który po słabym występie z Jagiellonią w Białymstoku (2:3) stracił miejsce w bramce Widzewa. Dobrzycki dodał, że skład dobę przed meczem wysyła mu dyrektor sportowy Mindaugas Nikoličius. Właściciel Widzewa podkreślił, że chodzi tylko o informację i że nigdy nie będzie ustalał składu za trenera.

W letnim oknie transferowym w łódzkim klubie doszło do rewolucji kadrowej. Powstał nowy zespół zbudowany za duże pieniądze. - Wypiłem jedną kawę z Robertem Dobrzyckim i wiem, jak jemu na tym zależy i jakie ma ambicje i cele. Szanuję go za to bardzo mocno, bo to są jego prywatne pieniądze i nie musiałby tego robić - mówi Rafał Gikiewicz.

Dobrzycki pytany przez nas na początku sierpnia o cierpliwość do trenerów podkreślał, że interesują go wyniki. - Jeżeli będzie postęp, to będzie cierpliwość. Ale jeśli będzie to szło w złym kierunku, to cierpliwość będzie mniejsza - dodał.

Widzew w przeciętnym stylu rozpoczął nowy sezon, zgubił sporo punktów i po sześciu kolejkach zwolnił trenera Żeljko Sopicia. Jego następcą został Patryk Czubak.

