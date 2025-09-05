Pilne wieści o Kubicy przyszły o 20:32. Sędziowie wkroczyli do akcji

Kubica i jego załoga wracają do miejsca, gdzie rok temu świętowali wielki triumf. Na torze w Austin wygrali zeszłoroczny wyścig Lone Star Le Mans. Teraz na pewno chcieliby powtórzyć taki wynik, a już to, co działo się tu podczas pierwszego treningu sugeruje, że AF Corse będzie w USA bardzo szybkie.

Sędziowie wzięli Kubicę pod lupę. Potem kuriozalna przerwa

Na początku treningu otwierającego weekend na COTA było jednak sporo chaosu. Wszystko zaczęło się, jeszcze zanim oficjalnie ruszył zegar i samochody wyjechały kręcić oficjalne czasy. Sędziowie tuż po starcie sesji poinformowali, że rozpatrują sprawę możliwego złamania przepisów przez Roberta Kubicę.

Polak, który zaczynał jazdę autem oznaczonym z numerem 83 miał przekroczyć prędkość w alei serwisowej. Najprawdopodobniej chodziło o wjazd do niej po testowym okrążeniu tuż sprzed początku sesji - o 19:27 czasu polskiego. WEC później na swoim profilu na X pokazało, jak trzy minuty wcześniej Kubica ruszał swoim żółtym samochodem do wyjazdu z pit lane.

Z tego samego powodu - późniejszego przekraczania limitu prędkości w pit lane - pod lupą sędziów znalazły się też załogi 60, 33, 009 i 81. Na szczęście o 20:32 czasu polskiego sędziowie poinformowali, że wobec nich, a także załogi 83 z Kubicą, nie podejmą już żadnych działań. Czyli ich nie ukarali.

Jeszcze większy chaos zrobił się później: sesję przerwano na aż 50 minut ze względu na problemy w komunikacji pomiędzy kierowcami na torze a dyrekcją wyścigu. Udało się je naprawić i po tej kuriozalnej części treningu wznowiono go, dokładając aż 60 minut dodatkowego czasu na aktywność na torze.

Świetny początek weekendu wyścigowego w USA. Tylko 0,144 sekundy straty

Dobrze, że Kubica nie dostał kary za incydent sprzed początku sesji, bo to pewnie przyćmiłoby dobre wrażenie z jazdy i jego wyniku. A te były bardzo dobre: Polak przejechał kilkanaście okrążeń w pierwszej części sesji i wykręcił czas 1:53,728. To dało jego załodze trzecie miejsce ze stratą 0,144 sekundy do Cadillaka z numerem 12, który był najszybszy. Ich bezpośredni rywal w walce o tytuł - załoga Ferrari z numerem 51 - zajął piąte miejsce.

Wyniki I treningu przed Lone Star Le Mans 2025:

1. Cadillac Hertz Team Jota #12 - 1:53,584

2. Aston Martin Thor Team #007 - 1:53,713 (0,129 s straty)

3. AF Corse Ferrari #83 - 1:53,728 (0,144 s straty)

4. Aston Martin Thor Ferrari #009 - 1:53,789 (0,205 s straty)

5. Ferrari AF Corse #51 - 1:53,889 (0,305 s straty)

Poza Kubicą auto AF Corse prowadził także Phil Hanson i Yifei Ye, ale zarówno Brytyjczyk jak i Chińczyk jeździli od niego po parę sekund na okrążeniu wolniej.

Kluczowe 12 punktów. Tak zespół Kubicy walczy o mistrzowski tytuł

Taki początek weekendu na COTA w Teksasie oznacza, że AF Corse powinno tu walczyć o najwyższe cele. Oczywiście, to tylko pierwszy trening, ale dobry wynik i brak większych problemów, na które czasem od początku skarżyli się kierowcy czy zespół, to dobry prognostyk na kolejne dni rywalizacji.

Zwłaszcza że Balance Of Performance - system dodawania wagi i regulowania mocy samochodów w ramach wyrównywania szans poszczególnych ekip, który jest aktualizowany przed każdym weekendem wyścigowym w sezonie - tym razem poszedł po myśli Ferrari, którego załogą satelicką jest AF Corse. Rywale na ogół stracili o wiele więcej od włoskiej stajni, co może cieszyć przed kwalifikacjami, a później wyścigiem, który ruszy w niedzielę o godzinie 20:00 czasu polskiego i potrwa sześć godzin. W piątek odbędzie się jeszcze druga sesja treningowa, która ruszy o 23:00.

Lone Star Le Mans na COTA to kolejny etap sezonu WEC, do którego zakończenia pozostały trzy wyścigi - poza tym w Teksasie także kolejny na torze Fuji w Japonii, a także nitce Sakhir w Bahrajnie. Liderem klasyfikacji generalnej jest załoga numer 51 Ferrari - Antonio Giovinazzi, James Calado i Alessandro Pier Guidi. Kubica, Ye i Hanson zajmują drugie miejsce ze stratą 12 punktów. Walka o tytuł trwa i dzięki rywalizacji na COTA na pewno będzie bardzo interesująca i zacięta.