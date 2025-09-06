Świątek nosi prawdziwe cacka. Zachcianki milionerki

"Dziękuję Nowy Jorku i gratuluję Amandzie Anisimovej, grałaś niesamowicie. Powodzenia w dalszej części turnieju! Co do mnie, był to dla mnie świetny czas z wieloma lekcjami, niesamowitymi wspomnieniami i jeszcze większą motywacją, by w przyszłości spisać się lepiej. Tegoroczny US Open był wymagający dla mnie i mojego teamu. (...) Granie meczów mimo braku treningów w dniach wolnych, zmaganie się z problemem ze stopą, przejście przez całkiem sporo. Mimo licznych kłopotów dotarliśmy do ćwierćfinału i jestem całkiem dumna z tego osiągnięcia w takich okolicznościach" - pisała Iga Świątek na Instagramie. Tak podsumowała występ w Nowym Jorku. Niestety tytułu zgarnąć się nie udało i uległa Anisimovej 4:6, 3:6.
Świątek znalazła się więc w czołówce tegorocznej rywalizacji pań w US Open - była w najlepszej "8" - ale okazuje się, że nie tylko tam plasowała się wysoko. Polka zajęła też miejsce w TOP 10 jednego z rankingów utworzonych przez "Forbesa". Chodzi o cenę zegarków, jakie tenisistki i tenisiści nosili/noszą podczas nowojorskiej imprezy.
Nasza rodaczka zajęła dziewiątą i dziesiątą lokatę na 19. Tym tańszym zegarkiem, który Świątek zaprezentowała w trakcie US Open, był 39-milimetrowy zegarek Rolex 1908 wykonany z żółtego złota. Cena? Dziennikarze ujawnili, że oscyluje ona w granicach 25 250 dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 92 tysiące złotych. A ile kosztuje droższy model, w którym pokazała się Polka? 37 600 dolarów, czyli około 136 tysięcy złotych. To Rolex Datejust Oyster w kolorze Everose Gold. W tym modelu pokazała się po meczu 1/8 finału.
Nie była jednak tenisistką, która miała na sobie najcenniejszy zegarek w tegorocznym US Open. W tym zestawieniu, sposród pań, wygrały Jessica Pegula i Emma Navarro. Amerykanki zajęły czwartą lokatę z modelem wartym aż 90 tysięcy dolarów, a więc ponad 326 tysięcy złotych. Na ręce miały DB28xs Starry Seas szwajcarskiej marki De Bethune.
Najcenniejszy zegarek podczas tegorocznego US Open, jak dotąd, założył... Aleksander Zverev. Cena zwala z nóg. To aż 430 tysięcy dolarów (ponad 1,5 mln zł) - zegarek Bugatti Tourbillon w kolorze różowego złota od Jacob & Co.
Teraz przed Świątek chwila na odpoczynek. Najpewniej zagra w WTA 500 w Seulu w połowie września, a później w WTA 1000 w Pekinie. Na koniec sezonu przyjdzie jej się za to zmierzyć w WTA Finals, do którego już wywalczyła przepustkę. Jak na razie pewne udziału w tej imprezie są tylko Polka i liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka.
