Świątek nosi prawdziwe cacka. Zachcianki milionerki
Iga Świątek nie wyjechała z Nowego Jorku z trofeum. Mimo wszystko dotarła aż do ćwierćfinału. Popisała się wieloma kapitalnymi akcjami i zagraniami. Ale nie tylko sportowo błysnęła na tegorocznym US Open. Polka nosiła też drogie zegarki, na które uwagę zwrócił "Forbes". Okazuje się, że były to jedne z najdroższych modeli, jakie tenisiści nosi na tegorocznej imprezie. 24-latka zajęła miejsce w TOP 10 i to dwukrotnie.
Iga Świątek
"Dziękuję Nowy Jorku i gratuluję Amandzie Anisimovej, grałaś niesamowicie. Powodzenia w dalszej części turnieju! Co do mnie, był to dla mnie świetny czas z wieloma lekcjami, niesamowitymi wspomnieniami i jeszcze większą motywacją, by w przyszłości spisać się lepiej. Tegoroczny US Open był wymagający dla mnie i mojego teamu. (...) Granie meczów mimo braku treningów w dniach wolnych, zmaganie się z problemem ze stopą, przejście przez całkiem sporo. Mimo licznych kłopotów dotarliśmy do ćwierćfinału i jestem całkiem dumna z tego osiągnięcia w takich okolicznościach" - pisała Iga Świątek na Instagramie. Tak podsumowała występ w Nowym Jorku. Niestety tytułu zgarnąć się nie udało i uległa Anisimovej 4:6, 3:6. 

Iga Świątek nosiła drogie zegarki na tegorocznym US Open. Miejsce w TOP 10

Świątek znalazła się więc w czołówce tegorocznej rywalizacji pań w US Open - była w najlepszej "8" - ale okazuje się, że nie tylko tam plasowała się wysoko. Polka zajęła też miejsce w TOP 10 jednego z rankingów utworzonych przez "Forbesa". Chodzi o cenę zegarków, jakie tenisistki i tenisiści nosili/noszą podczas nowojorskiej imprezy. 

Nasza rodaczka zajęła dziewiątą i dziesiątą lokatę na 19. Tym tańszym zegarkiem, który Świątek zaprezentowała w trakcie US Open, był 39-milimetrowy zegarek Rolex 1908 wykonany z żółtego złota. Cena? Dziennikarze ujawnili, że oscyluje ona w granicach 25 250 dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 92 tysiące złotych. A ile kosztuje droższy model, w którym pokazała się Polka? 37 600 dolarów, czyli około 136 tysięcy złotych. To Rolex Datejust Oyster w kolorze Everose Gold. W tym modelu pokazała się po meczu 1/8 finału.

Nie była jednak tenisistką, która miała na sobie najcenniejszy zegarek w tegorocznym US Open. W tym zestawieniu, sposród pań, wygrały Jessica Pegula i Emma Navarro. Amerykanki zajęły czwartą lokatę z modelem wartym aż 90 tysięcy dolarów, a więc ponad 326 tysięcy złotych. Na ręce miały DB28xs Starry Seas szwajcarskiej marki De Bethune. 

Najcenniejszy zegarek podczas tegorocznego US Open, jak dotąd, założył... Aleksander Zverev. Cena zwala z nóg. To aż 430 tysięcy dolarów (ponad 1,5 mln zł) - zegarek Bugatti Tourbillon w kolorze różowego złota od Jacob & Co. 

TOP 10 najdroższych zegarków wśród tenisistów i tenisistek na US Open 2025 (wartość):

  1. Alexander Zverev - zegarek o wartości 430 tysięcy dolarów
  2. Andriej Rublow - 180 tys. dolarów
  3. Lorenzo Musetti - 100 tys. dolarów
  4. Jessica Pegula, Emma Navarro - 90 tys. dolarów
  5. Tommy Paul - 90 tys. dolarów
  6. Alexander Bublik - 80 tys. dolarów
  7. Jannik Sinner - 40 tys. dolarów
  8. Carlos Alcaraz - 38 tys. dolarów
  9. Iga Świątek - 37 600 dolarów
  10. Iga Świątek - 25 250 dolarów.

Teraz przed Świątek chwila na odpoczynek. Najpewniej zagra w WTA 500 w Seulu w połowie września, a później w WTA 1000 w Pekinie. Na koniec sezonu przyjdzie jej się za to zmierzyć w WTA Finals, do którego już wywalczyła przepustkę. Jak na razie pewne udziału w tej imprezie są tylko Polka i liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka.

