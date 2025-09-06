Świątek nosi prawdziwe cacka. Zachcianki milionerki

"Dziękuję Nowy Jorku i gratuluję Amandzie Anisimovej, grałaś niesamowicie. Powodzenia w dalszej części turnieju! Co do mnie, był to dla mnie świetny czas z wieloma lekcjami, niesamowitymi wspomnieniami i jeszcze większą motywacją, by w przyszłości spisać się lepiej. Tegoroczny US Open był wymagający dla mnie i mojego teamu. (...) Granie meczów mimo braku treningów w dniach wolnych, zmaganie się z problemem ze stopą, przejście przez całkiem sporo. Mimo licznych kłopotów dotarliśmy do ćwierćfinału i jestem całkiem dumna z tego osiągnięcia w takich okolicznościach" - pisała Iga Świątek na Instagramie. Tak podsumowała występ w Nowym Jorku. Niestety tytułu zgarnąć się nie udało i uległa Anisimovej 4:6, 3:6.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

Iga Świątek nosiła drogie zegarki na tegorocznym US Open. Miejsce w TOP 10

Świątek znalazła się więc w czołówce tegorocznej rywalizacji pań w US Open - była w najlepszej "8" - ale okazuje się, że nie tylko tam plasowała się wysoko. Polka zajęła też miejsce w TOP 10 jednego z rankingów utworzonych przez "Forbesa". Chodzi o cenę zegarków, jakie tenisistki i tenisiści nosili/noszą podczas nowojorskiej imprezy.

Nasza rodaczka zajęła dziewiątą i dziesiątą lokatę na 19. Tym tańszym zegarkiem, który Świątek zaprezentowała w trakcie US Open, był 39-milimetrowy zegarek Rolex 1908 wykonany z żółtego złota. Cena? Dziennikarze ujawnili, że oscyluje ona w granicach 25 250 dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje około 92 tysiące złotych. A ile kosztuje droższy model, w którym pokazała się Polka? 37 600 dolarów, czyli około 136 tysięcy złotych. To Rolex Datejust Oyster w kolorze Everose Gold. W tym modelu pokazała się po meczu 1/8 finału.

Nie była jednak tenisistką, która miała na sobie najcenniejszy zegarek w tegorocznym US Open. W tym zestawieniu, sposród pań, wygrały Jessica Pegula i Emma Navarro. Amerykanki zajęły czwartą lokatę z modelem wartym aż 90 tysięcy dolarów, a więc ponad 326 tysięcy złotych. Na ręce miały DB28xs Starry Seas szwajcarskiej marki De Bethune.

Zobacz też: Sześć lat i koniec. Iga Świątek w końcu się na to zdobyła.

Najcenniejszy zegarek podczas tegorocznego US Open, jak dotąd, założył... Aleksander Zverev. Cena zwala z nóg. To aż 430 tysięcy dolarów (ponad 1,5 mln zł) - zegarek Bugatti Tourbillon w kolorze różowego złota od Jacob & Co.

TOP 10 najdroższych zegarków wśród tenisistów i tenisistek na US Open 2025 (wartość):

Alexander Zverev - zegarek o wartości 430 tysięcy dolarów Andriej Rublow - 180 tys. dolarów Lorenzo Musetti - 100 tys. dolarów Jessica Pegula, Emma Navarro - 90 tys. dolarów Tommy Paul - 90 tys. dolarów Alexander Bublik - 80 tys. dolarów Jannik Sinner - 40 tys. dolarów Carlos Alcaraz - 38 tys. dolarów Iga Świątek - 37 600 dolarów Iga Świątek - 25 250 dolarów.

Teraz przed Świątek chwila na odpoczynek. Najpewniej zagra w WTA 500 w Seulu w połowie września, a później w WTA 1000 w Pekinie. Na koniec sezonu przyjdzie jej się za to zmierzyć w WTA Finals, do którego już wywalczyła przepustkę. Jak na razie pewne udziału w tej imprezie są tylko Polka i liderka rankingu WTA Aryna Sabalenka.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU