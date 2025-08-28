Coś pięknego dla polskich klubów! Tak wygląda ranking UEFA

Polskie kluby wciąż walczą o kwalifikacje do europejskich pucharów. Najspokojniejsi o to mogą być piłkarze Lecha Poznań, którzy mimo wysokiej porażki z Genk w Lidze Europy, mają pewną kwalifikację do Ligi Konferencji. Z kolei Legia, Jagiellonia i Raków muszą utrzymać prowadzenie z pierwszych meczów z Hibernian, Dinamo City Tirana oraz Ardą Kyrdżali, by dokonać tego samego.

Ranking UEFA: Polskie kluby walczą o awans

Zwycięstwa w rewanżach będą równie ważne dla krajowego rankingu UEFA. Przypomnijmy, że Polska plasuje się na 13. miejscu i ma niewielką stratę do 12. Norwegii. Na horyzoncie pojawiły się także ligi greckie i czeskie, które zajmują kolejno 11. i 10. miejsca.

Do 12. Norwegów tracimy 1,562 pkt, którzy odskoczyli nam po pokonaniu Larnaki przez Brann w walce o Ligę Europy. Mimo to wciąż niewiele brakuje, by ich wyprzedzić. Przypomnijmy, że za zwycięstwo w eliminacjach do europejskich pucharów otrzymuje się 0,250 pkt do rankingu. Za remis - 0,125. Więc w przypadku czwartkowych zwycięstw przez wszystkie polskie drużyny, do rankingu dołożymy jeden cały punkt.

Norwegowie też powalczą o punkty

Należy pamiętać, że Norwegowie również rozegrają w czwartek swoje spotkania i także mogą zdobyć kolejne punkty. Fredrikstad zmierzy się z Crystal Palace w el. do Ligi Konferencji. Ci pierwsi są skazywani na porażkę, choć w pierwszym meczu zespół z Premier League wygrał zaledwie 1:0.

W drugim meczu Rosenborg zmierzy się na wyjeździe z FSV Mainz 05. W pierwszym meczu doszło do sporej niespodzianki i zwycięstwa 2:1 przez norweską drużynę. W związku z tym zespół z Bundesligi będzie walczył, by uniknąć kompromitacji i odpadnięcia z Ligi Konferencji.

Ranking UEFA przed czwartkowymi meczami:

10. Czechy - 40,300 pkt

11. Grecja - 37,012

12. Norwegia - 36,687

13. Polska - 35,125

14. Dania - 33,981

W ostatecznym rozrachunku przy awansie wszystkich polskich drużyn do faz ligowych europejskich pucharów awans na 12. miejsce może stać się faktem jeszcze w tym sezonie. Co nam daje wyższe miejsce w rankingu UEFA?

"Utrzymanie 13. lub 14. miejsca oznaczałoby start mistrza Polski w sezonie 2027/2028 w eliminacjach Ligi Mistrzów od 4. rundy! Awans na 12. pozycję dodatkowo dawałby zdobywcy Pucharu Polski start od 4. rundy eliminacji LE" - pisał Kacper Sosnowski na łamach Sport.pl.

