Godziny do losowania Ligi Mistrzów i już wszystko jasne. Oto koszyki

Liga Mistrzów zbliża się do fazy ligowej. W środę 27 sierpnia zostały rozegrane ostatnie mecze eliminacyjne, a stawkę uczestników rozgrywek uzupełniły: Benfica (1:0 w dwumeczu z Fenerbahce), Club Brugge (9:1 z Rangers), Karabach Agdam (5:4 z Ferencvarosem) i FC Kopenhaga (3:1 z FC Basel). A wielkimi krokami nadchodzi losowanie spotkań pierwszego etapu.
Od poprzedniego sezonu w LM obowiązują inne zasady, gdyż nie ma fazy grupowej. Każdy z 36 uczestników zostaje przydzielony do jednego z czterech koszyków, dzieje się to na podstawie współczynnika w rankingu klubowym UEFA (im wyższy, tym wyższy koszyk). Wyjątkiem jest obrońca tytułu, będący automatycznie rozstawiony najwyżej (czyli w pierwszym koszyku jest on i osiem drużyn z najlepszym współczynnikiem w rankingu krajowym).
Zobacz też: Boniek nie wytrzymał po meczu Ligi Europy. Zero litości dla Legii Warszawa
Następnie każdy zespół dostaje ośmiu przeciwników. To po dwóch z każdego koszyka - z jednym z nich gra u siebie, z jednym na wyjeździe. Nie można jednak trafić na drużyny ze swojego kraju i maksymalnie na dwóch rywali z jednej federacji (czyli np. nie można grać z trzema lub czterema klubami z Anglii). Poniżej prezentujmy podział na koszyki, drużyny są ułożone według współczynnika w rankingu krajowym (z wyjątkiem broniącego tytułu PSG). W pierwszym są zatem absolutni potentaci, a w ostatnim mniejsze kluby, w tym te, które zaskoczyły w eliminacjach (Pafos, Kajrat Ałmaty).
O tym, kto zagra z kim, przekonamy się w czwartek. Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów odbędzie się w Monako, początek ceremonii o godz. 18:00.
Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!