Godziny do losowania Ligi Mistrzów i już wszystko jasne. Oto koszyki

Liga Mistrzów zbliża się do fazy ligowej. W środę 27 sierpnia zostały rozegrane ostatnie mecze eliminacyjne, a stawkę uczestników rozgrywek uzupełniły: Benfica (1:0 w dwumeczu z Fenerbahce), Club Brugge (9:1 z Rangers), Karabach Agdam (5:4 z Ferencvarosem) i FC Kopenhaga (3:1 z FC Basel). A wielkimi krokami nadchodzi losowanie spotkań pierwszego etapu.

REKLAMA

Zobacz wideo Syn Jana Urbana skradł show! "Będę musiał się przejechać"

Oto podział na koszyki przed losowaniem fazy ligowej Ligi Mistrzów

Od poprzedniego sezonu w LM obowiązują inne zasady, gdyż nie ma fazy grupowej. Każdy z 36 uczestników zostaje przydzielony do jednego z czterech koszyków, dzieje się to na podstawie współczynnika w rankingu klubowym UEFA (im wyższy, tym wyższy koszyk). Wyjątkiem jest obrońca tytułu, będący automatycznie rozstawiony najwyżej (czyli w pierwszym koszyku jest on i osiem drużyn z najlepszym współczynnikiem w rankingu krajowym).

Zobacz też: Boniek nie wytrzymał po meczu Ligi Europy. Zero litości dla Legii Warszawa

Następnie każdy zespół dostaje ośmiu przeciwników. To po dwóch z każdego koszyka - z jednym z nich gra u siebie, z jednym na wyjeździe. Nie można jednak trafić na drużyny ze swojego kraju i maksymalnie na dwóch rywali z jednej federacji (czyli np. nie można grać z trzema lub czterema klubami z Anglii). Poniżej prezentujmy podział na koszyki, drużyny są ułożone według współczynnika w rankingu krajowym (z wyjątkiem broniącego tytułu PSG). W pierwszym są zatem absolutni potentaci, a w ostatnim mniejsze kluby, w tym te, które zaskoczyły w eliminacjach (Pafos, Kajrat Ałmaty).

Podział na koszyki w fazie ligowej Ligi Mistrzów:

Koszyki 1 : PSG, Real Madryt, Manchester City Bayern Monachium, Liverpool, Inter Mediolan, Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelona

: PSG, Real Madryt, Manchester City Bayern Monachium, Liverpool, Inter Mediolan, Chelsea, Borussia Dortmund, FC Barcelona Koszyk 2 : Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madryt, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madryt, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge Koszyk 3 : Tottenham, PSV, Ajax Amsterdam, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Olympique Marsylia

: Tottenham, PSV, Ajax Amsterdam, Napoli, Sporting, Olympiakos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Olympique Marsylia Koszyk 4: FC Kopenhaga, AS Monaco, Galatasaray, Royale Union SG, Karabach Agdam, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos FC, Kajrat Ałmaty

O tym, kto zagra z kim, przekonamy się w czwartek. Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów odbędzie się w Monako, początek ceremonii o godz. 18:00.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU