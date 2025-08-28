Polak przepadł, a Mielcarski się nim zachwycał. "Bardzo źle to wygląda"

Już w piątek 29 sierpnia Jan Urban zaprezentuje listę zawodników, których powołał na wrześniowe zgrupowanie. Na początku tego miesiąca media informowały, że może dojść do dwóch głośnych powrotów do kadry. Jednym z nich miał być Michał Skóraś. Mimo że w poprzednim sezonie uzbierał tylko nieco ponad tysiąc minut dla Club Brugge, to sztab Biało-Czerwonych mu się przyglądał. Jednak w ostatnich tygodniach jego sytuacja jeszcze się pogorszyła i o zaproszenie na zgrupowanie może być piekielnie trudno.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Michał Skóraś pomijany w Club Brugge. "Znów bez minut". Sytuacja się komplikuje

W obecnej kampanii Skóraś zagrał w ledwie dwóch spotkaniach na 10 możliwych. Ba, zgromadził tylko 76 minut. Kibice liczyli, że Polak pojawi się w środowym meczu rewanżowym w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Ale tak się nie stało. Nie dostał szansy nawet mimo wysokiego prowadzenia Club Brugge z Rangers FC - do 50. minuty na tablicy wyników było już 6:0 dla belgijskiej drużyny. "No niestety. Dziś Michał znowu bez minut. Bardzo źle to wygląda" - pisał profil "Belgijska piłka" na X.

Nie ulega wątpliwości, że Skóraś nie zdobył zaufania szkoleniowca Club Brugge. A jest coraz gorzej. Po raz ostatni na murawie pojawił się 1 sierpnia. To zaskakujące, tym bardziej że jeszcze kilka miesięcy temu wróżono mu sukcesy. Komplementowało go kilku ekspertów, w tym Grzegorz Mielcarski.

Jeszcze rok temu komplementowano Skórasia. Teraz przepadł...

- Jest to zawodnik bardzo utalentowany i z jego dynamiką oraz ciągiem na bramkę należy brać go pod uwagę. (...) Jest szybkościowcem, ale to również wytrzymałościowiec. Ma niesamowite zdrowie do biegania spod jednej bramki pod drugą. (...) Polski nie stać na to, żeby takiego piłkarza jak Skóraś nie brać pod uwagę - mówił były reprezentant Polski w rozmowie z TVP Sport z kwietnia 2024.

Zobacz też: Yamal już się nie kryje. Pokazał się z nią publicznie.

Mielcarski uważał, że piłkarz powinien otrzymać powołanie na Euro 2024. I faktycznie Michał Probierz zdecydował się na taki ruch, Skóraś rozegrał na imprezie 22 minuty i więcej w kadrze się już nie pojawił. I wydaje się, że na wrześniowe mecze na powołanie też raczej nie ma co liczyć. A w nich Polska zagra na wyjeździe z Holandią (4 września) i u siebie z Finlandią (7 września). Z drugą z wymienionych ekip dojdzie do rewanżu. W pierwszym spotkaniu Finlandia wygrała 2:1.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU