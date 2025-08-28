Polska strącona z pierwszego miejsca w Europie. Sensacyjny lider

Polska w krajowym rankingu UEFA w nowym sezonie walczy o jak najwyższe miejsce. Obecnie jest na 13. pozycji. Utrzymanie 13. lub 14. miejsca oznaczałoby start mistrza Polski w sezonie 2027/2028 w eliminacjach Ligi Mistrzów od 4. rundy! Awans na 12. pozycję dodatkowo dawałby zdobywcy Pucharu Polski start od 4. rundy eliminacji LE. Tu musielibyśmy wyprzedzić Norwegię, co jest realną opcją, choć teraz po pokonaniu Larnaki przez Brann w walce o Ligę Europy Norwegowie znowu nam odskoczyli. O tej rankingowej walce kibice już dobrze wiedzą, jednak UEFA od roku uchyla dodatkowe drzwi do Ligi Mistrzów z rankingiem związane.

Skąd dodatkowe miejsca w Lidze Mistrzów?

Nie ma co się oszukiwać, że owe drzwi, czyli tzw. European Performance Spots (miejsca dostępne za wyniki) zrobiono głównie dla TOP 5 lig w Europie, by jeszcze bardziej zwiększyć udział znanych marek w międzynarodowych rozgrywkach. Ostatnio skorzystali z tego zresztą Anglicy i Hiszpanie. To dlatego teraz Wyspiarze mają aż 9, a Hiszpanie 8 klubów w europejskich pucharach (po jednym w eliminacjach). By dostać dodatkowe miejsce w Europie, trzeba znaleźć się w TOP 2 najlepiej punktujących w krajowym rankingu w jednym sezonie. Dostaje je drużyna, która w tabeli danej ligi jest tuż za tymi, które miejsca w Lidze Mistrzów sobie zapewniły. W Premier League poszczęściło się zatem Newcastle, a w La Liga Villarrealowi. Dodatkowe miejsce przysługuje danej lidze już w następnym sezonie.

W zeszłorocznym rankingu Angielskie drużyny zdobyły 29,464. Co ciekawe, choć najlepiej punktował za Ligę Mistrzów Arsenal (doszedł do półfinału) to dalej na liście dostarczycieli punktów były ekipy z Ligi Europy (Tottenham i Manchester United), które doszły do finału tych rozgrywek i Chelsea, która wygrała Ligę Konferencji, a nie trzy kolejne drużyny, które grały w Lidze Mistrzów. Druga Hiszpania zdobyła 23,892 punktu. Trzeci Włosi 21,875.

Czy Polska może punktować na TOP 2 rankingu

Polska, choć w europejskich pucharach punktowała najlepiej w swojej historii, a w ćwierćfinale Ligi Konferencji miała dwa kluby, zajęła w sezonowym zestawieniu 11. miejsce (11.750) z małą stratą do 9. Grecji.

Czy kraje z niżej notowanych lig mają szansę bić się o dodatkowe miejsca w Lidze Mistrzów? Może właśnie jest na nie sposób przez te teoretycznie gorsze rozgrywki, jak Liga Konferencji. Polska ma kilka mocnych drużyn, które zapewne w Lidze Mistrzów i Lidze Europy gubiłyby punkty, ale że stajemy się specjalistami od LK, tu zwykle punktujemy udanie. Jeśliby udało się w tegorocznej edycji umieścić 4 drużyny w europejskich pucharach, które spisywałyby się równie dobrze jak przed rokiem, to suma naszych punktów szacując w przybliżeniu, byłaby podwojona. To oczywiście marzenie, ale taki scenariusz nie jest zupełnie oderwany od rzeczywistości. Tym bardziej że pomijając pierwszą dziesiątkę aktualnego rankingu krajowego UEFA, tylko my mamy wciąż komplet drużyn w pucharach. Jeśli mocniejsze ligi będą traciły kluby w Lidze Mistrzów, najwięcej punktów zgarną Anglicy, a punkty Włochów, Hiszpanów, Francuzów, czy Portugalczyków bardziej się spłaszczą, o walce o drugą lokatę można kiedyś zacząć marzyć.

Obecnie w tym sezonowym zestawieniu wyprzedzili nas Cypryjczycy. To dzięki awansowi Pafos do Ligi Mistrzów. W środę jednak po przegranej Larnaki z Brann, Cypryjczycy punktów nie zdobyli. W czwartek gra tylko jedna ich drużyna. Omonia jeśli nie wygra z austriackim Wolfsbergerem to z europejskich pucharów odpadnie i Cypryjczykom punktować będzie trudniej. W czwartek do walki o punkty i fazę ligową LK i LE staną Lech, Legia, Jagiellonia i Raków.

Ranking krajowy UEFA (po środowych meczach)

10. Czechy - 40,300 pkt

11. Grecja - 37,012 pkt

12. Norwegia - 36,687 pkt

13. Polska - 35,125 pkt

14. Dania - 33,231 pkt