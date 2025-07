O to chodziło! Tak wygląda ranking krajowy UEFA po tym, co zrobiła Legia

Legia wyszarpała drugie zwycięstwo z Aktobe w I rundzie el. Ligi Europy. To zwycięstwo dało nam kolejne punkty do rankingu krajowego UEFA. Polska aktualnie zajmuje 13. miejsce i zbliża się do 12. lokaty, która gwarantuje nam jedną ekipę w fazie ligowej europejskich pucharów. Tak wygląda sytuacja.