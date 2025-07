Oto co gwiazdor Ekstraklasy sądzi o Urbanie. Powiedział wprost

Jan Urban będzie nowym trenerem reprezentacji Polski. W czwartek w południe będzie jego pierwsza konferencja prasowa. "W momencie, w którym znalazła się reprezentacja Polski, Jan Urban to najlepszy wybór. 63-latek to gwarancja oczyszczenia atmosfery wokół kadry i drużynie. Urban to też - a może przede wszystkim - selekcjoner, który w końcu spodoba się Robertowi Lewandowskiemu" - pisał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Gwiazdor Ekstraklasy tak powiedział o Urbanie. Porównanie z wielkim trenerem

Na temat Jana Urbana w ciekawych słowach wypowiedział się Dani Pacheco, który pracował z nim w Górniku Zabrze, a obecnie jest piłkarzem Wisły Płock. Porównał Urbana ze słynnym trenerem Rafą Benitezem, który w swojej karierze prowadził m.in. Valencię, Liverpool, Inter Mediolan, Chelsea, Real Madryt, Newcastle United. Z Liverpoolem w 2005 roku wygrał nawet Ligę Mistrzów.

- Miałem w swojej karierze wielu trenerów, w tym kilku bardzo znanych. Mogę dziś powiedzieć, że Urban bardzo przypomina mi Rafę Beniteza. Łączy ich sposób pracy z zawodnikami, ale też preferowany sposób gry. Obaj chcą, żeby drużyna grała w piłkę, posiadała ją, ale jednocześnie stawiają na ciężką pracę. Potrafią być dla zawodnika kimś bliskim, trochę kolegą, ale jednocześnie mówią rzeczy trudne, nawet bolesne, kiedy trzeba być bardziej poważnym - powiedział Pacheco w rozmowie z portalem Weszło.

Przyznał też, że Jan Urban stawia przede wszystkim na atmosferę w drużynie i imponuje mu jego niesamowity luz.

"Miałem z nim dobrą relację. Trener Urban generalnie stawia na atmosferę. Często jest zabawny, dużo mówi. Tym, co imponuje mi u niego, jest właśnie ta umiejętność połączenia luzu z byciem kimś wymagającym, kiedy tego potrzeba. On dobrze to czuje. Czasami u trenera to może wydawać się sztuczne, nienaturalne, ale u niego – jestem o tym przekonany – jest szczere i prawdziwe. Kiedy trafiłem do Górnika, na początku nie grałem, a on, niekiedy w mocnych słowach, naciskał na mnie, bym dał z siebie więcej. To mnie motywowało. Wiem, że ma w Polsce opinie trenera, który chce grać typowo hiszpański futbol, ale to nie do końca prawda. On był napastnikiem, który na boisku bardzo ciężko pracował bez piłki i dziś, jako trener, też mocno na to stawia" - dodał Pacheco.

Hiszpan w polskiej ekstraklasie zagrał 62 mecze, zdobył cztery bramki i miał dziewięć asyst.

Konferencja Jana Urbana rozpocznie się o godz. 12. Relacja na żywo na Sport.pl.