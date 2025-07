Urban postawił sprawę jasno. "Probierz popełnił błąd"

O tym, że Robert Lewandowski straci opaskę kapitańską, dowiedział się w krótkiej rozmowie telefonicznej zainicjowanej przez Michała Probierza. Nie rozmawiali o tym, kiedy napastnik Barcelony przyjechał do Chorzowa na pożegnanie Kamila Grosickiego, tylko w niedzielę wieczorem, kiedy Lewandowski był w domu, a kadra miała przed sobą mecz z Finlandią. Lewandowski zaproponował rozwiązanie, które nie wywoła konfliktu, ale Probierz odmówił. Krótko po tym Lewandowski zawiesił swoje występy w kadrze, dopóki będzie w niej Probierz.

Urban wprost powiedział o błędzie Probierza

Wiadomo, że nowy selekcjoner, Jan Urban, będzie rozmawiał twarzą w twarz z Lewandowskim. Szykuje się długa i intensywna dyskusja z piłkarzem, skoro przyznał, że sprawa Lewandowskiego to nie jest rozmowa na telefon. Jedną z kwestii będzie opaska kapitańska. Urban będzie chciał poznać perspektywę Lewandowskiego, zanim podejmie decyzję, co dalej.

Na konferencji prasowej został zapytany o osobę Probierza, czy z nim rozmawiał nt. reprezentacji, ostatnich kryzysów i afery kapitańskiej. Urban wprost powiedział, że poprzedni selekcjoner źle rozegrał sprawę opaski i zmiany kapitana, nie powinien tego robić w takim stylu i w takich okolicznościach.

- Moim skromnym zdaniem popełnił błąd w załatwianiu tej kwestii. I tyle. Ja muszę to wyjaśnić. Jeśli to jest prawda, że zadzwonił wieczorem, kiedy Robert usypiał dziecko, to ja też bym się wkurzył. Wydaje mi się, że być może Robert wtedy wkurzył się, dlatego to zrobił (zawiesił występy w kadrze - red.), a na drugi dzień nie podjąłby takiej decyzji - skomentował Urban na konferencji prasowej.

W środę w rozmowie na kanale "Łączy nas piłka" Urban mówił, że zrobi wszystko, by przywrócić Lewandowskiego do reprezentacji. Na konferencji prasowej dodał, że kwestię opaski kapitańskiej chce rozwiązać przed startem pierwszego zgrupowania we wrześniu, po serii rozmów z najważniejszymi piłkarzami.

Jan Urban zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Polski 4 września wyjazdowym meczem z Holandią w eliminacjach do mistrzostw świata.