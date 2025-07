Boniek ma radę dla Kuleszy. "Nawet nie wypada..."

Prezes PZPN zadecydował. Nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Jan Urban, a więc faworyt ekspertów, dziennikarzy i wielu kibiców, co ucieszyło publikę. Wielu uważa, że tylko on jest w stanie ugasić pożar pozostawiony przez Michała Probierza. Z wyboru nowego szkoleniowca zadowolony wydaje się być Zbigniew Boniek. Zresztą dał o tym znać wymownie już na X chwilę po oficjalnym komunikacie związku.

Zbigniew Boniek mówi wprost. "Piłkarze muszą mieć świadomość, że gra dla kraju jest priorytetem"

- Życzę Jasiowi z całego serca, aby sobie poukładał sportowo wszystko jak najlepiej, by PZPN pomógł mu opanować to wszystko, co się dzieje wokół reprezentacji, w tym aspekcie jest najwięcej do zrobienia. Czekamy cierpliwie na wrzesień - podkreślał Boniek w rozmowie z Polsatem Sport. Jak powinna wyglądać kadencja Urbana? Od czego zacząć? Zdaniem byłego prezesa PZPN ważne jest to, by wymagać więcej od piłkarzy. I tu wygłosił konkretny apel, wydaje się, że nie tylko do zawodników, trenera, ale i do, a może przede wszystkim, Cezarego Kuleszy.

- Zacznijmy od tego, że przyjeżdżanie na kadrę nie powinno być okazją do załatwiania prywatnych biznesów, wywiadów, podcastów itp. Jesteśmy jedyną drużyną na świecie, która to robi! - zaczął oburzony. - Trzeba być cały czas skoncentrowanym, zdeterminowanym, spokojnym, każdą wolną od treningów chwilę poświęcać na wypoczynek, regenerację, maksymalne przygotowanie, by wyjść na boisko i dać z siebie wszystko. (...) Piłkarze muszą mieć świadomość, że gra dla kraju jest priorytetem. (...) Musimy mieć zespół! Ten zespół nie może biernie akceptować ludzi wokół, którzy wyciągają na zewnątrz newsy z szatni, podpuszczają - podkreślał.

Boniek mówi, co powinien zrobić Kulesza. "Nie wypada wysługiwać się pośrednikami"

Ale nie tylko o Urbanie były prezes PZPN chciał opowiadać. Miał jeszcze jeden apel do Cezarego Kuleszy. Jego zdaniem działacz musi być bardzo blisko reprezentacji i to on powinien ją przede wszystkim wspierać, nie jego wysłannicy. - Ja uważam jedną rzecz: w bezpośrednim, stałym kontakcie z selekcjonerem i kadrowiczami musi być tylko prezes Kulesza. Czarek jest bezpośrednim przełożonym trenera Urbana. Nawet nie wypada wysługiwać się pośrednikami. To prezes zawsze musi być przy drużynie, musi o wszystkim wiedzieć. Musi zapewnić selekcjonerowi normalne, jak najlepsze funkcjonowanie. Nie dopuszczać do nich [pożarów, przyp. red]. Interweniować w zarodku, gdy się dopiero tli najdrobniejszy konflikt - podkreślał.

Przed Urbanem niezwykle trudne zadanie. Ma niewiele czasu, by poukładać drużynę i pomóc jej awansować na mistrzostwa świata 2026. Na ławce zadebiutuje już we wrześniu, w meczu z Holandią. Na tym samym zgrupowaniu Polska zagra jeszcze rewanż z Finlandią. Jeśli chce awansować na mundial, na potknięcia pozwolić sobie już nie może.