Nie do wiary. Pierwsze pytanie, a Kulesza wyskakuje z czymś takim

W czwartek o godz. 17.36 Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że nowym selekcjonerem reprezentacji Polski został Jan Urban. - Wierzymy, że ten wybór pozwoli reprezentacji rozwinąć pełnię swojego potencjału. Życzę selekcjonerowi powodzenia i zapewniam, że może liczyć na pełne wsparcie: moje, Zarządu oraz wszystkich pracowników PZPN - przekazał Cezary Kulesza, prezes PZPN. W piątkowe południe Urban pojawił się na konferencji prasowej, już w nowej roli.

Zapytali Kuleszę o długość kontraktu Urbana. A tu takie słowa. "To sprawa federacji"

Pierwsze pytanie w trakcie konferencji prasowej zostało skierowane do Kuleszy. W związku z tym, że PZPN nie uwzględnił w oświadczeniu, jak długi jest kontrakt Urbana z federacją, to dziennikarz zapytał o to prezesa. - To jest sprawa federacji i pana trenera, także nie będziemy tego ujawniać - stwierdził Kulesza. Te słowa mogły nieco dziwić, bo podawanie takich informacji, jak długość kontraktu są normą wśród piłkarskich federacji.

Potem Kulesza odniósł się do samego procesu szukania nowego selekcjonera. - Na pewno wszyscy się niecierpliwiliście, że ten wybór trwał tak długo. Chciałbym przypomnieć, że w innych federacjach takie wybory, jak w brazylijskiej, trwały podobnie lub nieco dłużej. Anglicy szukali selekcjonera przez trzy miesiące. Był trener na zastępstwo. Musieliśmy dokonać dobrego wyboru i uważam, że jest on trafny. Trener Urban był świetnym piłkarzem, był w sztabie szkoleniowym naszej kadry. Jest to trener z dużym bagażem doświadczenia - dodał prezes PZPN.

Internauci szybko zareagowali na te słowa Kuleszy. "Interesuję się piłką bardzo, bardzo długo już i takiego sformułowania od szefa związku nie słyszałem", "Kulesza to wielki dramat polskiej piłki", "Złotousty Kulesza na początek", "Dramat.", "Żałosny błazen Kulesza. Nie zdradzi informacji o długości kontraktu Urbana. "Тajemnica państwowa!", "Kulesza nie będę podawał długości kontraktu", "WTF?! O.o" - czytamy na portalu X.

Mateusz Borek przekazał w Kanale Sportowym, że kontrakt Urbana z PZPN ma być ważny do końca eliminacji MŚ i może zostać przedłużony na sam turniej, jeżeli Polska do niego awansuje.

Urban zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Polski podczas wrześniowego zgrupowania, kiedy to Polska zagra mecze z Holandią (04.09) i Finlandią (07.09). Te spotkania mogą okazać się kluczowe w kontekście potencjalnego awansu na mistrzostwa świata w 2026 r. Obecnie Polska zajmuje trzecie miejsce w grupie G z sześcioma punktami i traci jeden do prowadzącej Finlandii.

