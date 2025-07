Kto będzie kapitanem reprezentacji Polski? Urban stawia sprawę jasno

Końcówka kadencji Michała Probierza to nie tylko porażka 1:2 z Finlandią, ale przede wszystkim otwarty konflikt z Robertem Lewandowskim. Ówczesny selekcjoner tuż przed starciem w Helsinkach zakomunikował, że nowym kapitanem zostanie Piotr Zieliński. Napastnik Barcelony zakomunikował wtedy, że zawiesza grę w kadrze, dopóki selekcjonerem jest Michał Probierz.

Zapytali Urbana o Lewandowskiego i funkcję kapitana. Oto odpowiedź

Sytuacja nabrała wtedy tempa - Probierz podał się do dymisji, a Cezary Kulesza przez miesiąc wybierał jego następcę. Ostatecznie został nim Jan Urban. W czwartek odbyła się oficjalna konferencja prasowa z udziałem prezesa PZPN oraz nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Nie mogło zabraknąć pytania o konflikt w kadrze, Roberta Lewandowskiego i funkcję kapitana.

- To nie jest miejsce, abyśmy rozwiązywali ten problem, który rzeczywiście powstał. Sposób i forma, w jakim mam zamiar rozwiązać problem, to rozmowa. Chcę wysłuchać wszystkich stron. Mam nadzieję, że znajdziemy rozwiązanie, bo to jest potrzebne. Dobra atmosfera jest niezbędna - powiedział Jan Urban.

- Wiadomo, że temat opaski trzeba rozwiązać. Na pewno chcę porozmawiać z zawodnikami, mieć opinie, ale muszę najpierw wysłuchać zainteresowań. Co o tym myślą i co się stało. Teraz nie będę rozwiązywać tego tematu. Jeśli mają się odbyć rozmowy, to wcześniej niż na pierwszym zgrupowaniu. Muszę spotkać się z kilkoma zawodnikami i potem podejmiemy odpowiednią decyzję - dodał nowy selekcjoner.

Reprezentacja Polski pierwsze mecze pod wodzą Jana Urbana zagra we wrześniu. 4 września zmierzy się z Holandią w Rotterdamie, a trzy dni później u siebie z Finlandią. Biało-Czerwoni po trzech meczach z sześcioma punktami zajmują trzecie miejsce w grupie G eliminacji do mistrzostw świata.