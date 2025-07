Brzęczek już kompletował sztab reprezentacji Polski. "Był przekonany"

Poszukiwanie nowego selekcjonera piłkarskiej kadry Polski trwa od 11 czerwca, kiedy do dymisji podał się Michał Probierz. W połowie tamtego miesiąca wydawało się, że głównym faworytem do objęcia drużyny Biało-Czerwonych jest Michał Skorża. Trener Urawa Red Diamonds odmówił jednak PZPN. Od tamtego czasu w mediach pojawiały się różne kandydatury, ale z czasem najmocniej urosła ta Jana Urbana.

Jan Urban selekcjonerem? Jerzy Brzęczek był pewny swego

Cezary Kulesza przekazał już, że dokonał wyboru i konferencji prasowej z udziałem nowego szkoleniowca możemy spodziewać się w tygodniu, który rozpocznie się 14 lipca. Kto jednak faktycznie najmocniej przekonał do siebie prezesa PZPN? Media są zgodne, że Urban, ale ciekawe informacje w "Meczykach" przekazał Sebastiana Staszewskiego. Okazuje się, że Jerzy Brzęczek był pewien, że to on zostanie ogłoszony nowym selekcjonerem Biało-Czerwonych.

- Jerzy Brzęczek, jeszcze wczoraj, miał takie przekonanie i taki sygnał dostawał z otoczenia, że on ma szansę zostać selekcjonerem reprezentacji Polski. Wykonał wręcz ileś telefonów do ludzi, którzy potencjalnie byliby w jego sztabie. Miałem okazję z kilkoma z nich porozmawiać i oni mówili: nie no, taki był przekonany, że zostanie selekcjonerem - stwierdził Staszewski.

Sam dziennikarz jednak też uważa, że ostatecznie Kulesza zdecydował się na Urbana. Choć dodał również, że ruchy prezesa trudno przewidzieć.

- Zawsze będę do tego wracał. Czesław Michniewicz, dzień przed tym, jak dowiedział się, że nie będzie już trenerem kadry, myślał, że jego kontrakt zostanie przedłużony. Bo Cezary Kulesza umie w tę aktorską grę. Ja natomiast skłaniam się do tej wersji, którą podał Tomek (Włodarczyk). Nie wiem, czy dokumenty zostały podpisane. Natomiast z tego co wiem, decyzja w głowie Cezarego Kuleszy już zapadła i to Jan Urban będzie trenerem Polski. Choć pamiętajmy, że Adam Nawałka też dzień przed ogłoszeniem Michniewicza był pewien, że to on jest wyborem Kuleszy - podsumował Staszewski.

Czy Cezary Kulesza jeszcze nas czymś zaskoczy? Przekonamy się w najbliższych dniach.