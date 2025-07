Sensacyjny transfer reprezentanta Polski? "Juventus ma go na oku"

Co z przyszłością Przemysława Frankowskiego? Latem Polak został oficjalnie zawodnikiem Galatasaray Stambuł i wydawało się, że to w nim spędzi kolejny sezon. W sprawie może jednak dojść do zwrotu. Na rynku pojawił się włoski klub zainteresowany jego usługami, o czym donosi jeden z tureckich portali. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, wówczas 30-latek dołączy do rodaka.