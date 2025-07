Nowy cel transferowy Barcelony. To byłby hit! "Flick dał zielone światło"

Jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu FC Barcelona wiedziała, że będzie chciała bieżącego lata wzmocnić swój atak. Wybrańcem został Nico Williams. Działacze klubu oraz katalońskie media już umieszczały lewoskrzydłowego na Camp Nou, ale drugi rok z rzędu doszło do ich kompromitacji, gdyż Williams ostatecznie przedłużył umowę z Athletikiem do 2035 roku, co podniosło klauzulę w jego umowie do około 90 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Marcus Rashford nowym wybrańcem FC Barcelony

Temat transferu Nico Williamsa upadł, ale atak wciąż wzmocnić trzeba. Wtedy też zaczęto z klubem łączyć Luisa Diaza z Liverpoolu i Marcusa Rashforda. Transfer Kolumbijczyka wiązałby się z dużym wydatkiem, a dodatkowo "The Reds" mogą nie być chętni na sprzedaż w obliczu tragicznej śmierci Diogo Joty. Dlatego zdaniem Floriana Plettenberga priorytetem FC Barcelony został transfer Marcusa Rashforda.

Zobacz też: Tam może trafić ter Stegen. Hit! Tylko jeden warunek

"Barca chce ponownie spróbować pozyskać Rashforda i jest gotowa postawić wszystko na jedną kartę. Kilka tygodni temu Luis Diaz był priorytetem numer jeden, ale Liverpool odrzucił tę propozycję. Rashford jest teraz wyraźnym celem numer jeden. Rozmowy trwają. Hansi Flick dał zielone światło już kilka dni temu" - przekazał dziennikarz niemieckiego Sky Sport.

Czy Rashford faktycznie dołączy do FC Barcelony? Anglik nie raz puszczał oko do katalońskiego klubu, a nie jest też tajemnicą, że nie jest zbyt ceniony przez obecnego trenera Manchesteru United Rubena Amorima, co powinno ułatwić doprowadzenie do transferu. Jego umowa z klubem z Old Trafford obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w Aston Villi, dla której zdobył cztery bramki i zanotował sześć asyst w 17 spotkaniach.