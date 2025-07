Nawałka selekcjonerem? Media: Kulesza już zdecydował

Reprezentacja Polski od niemal miesiąca (w sobotę 12 lipca może być dokładnie tyle) nie ma selekcjonera. Prezes PZPN Cezary Kulesza przekonywał, że już znalazł odpowiedniego kandydata, a mimo to nieustannie przewijają się różne nazwiska. W tym Adama Nawałki.

Adam Nawałka zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski? Są nowe wieści

67-latek wyrażał gotowość powrotu na dawne stanowisko. Co z tego będzie? "Daleko (mu - red.) do powrotu do kadry narodowej. Co prawda sam szkoleniowiec pali się do tej pracy i jak twierdzi, ma plan na wygranie eliminacji, ale w tym momencie nie plasuje się wysoko na liście Kuleszy. Scenariusz z powierzeniem mu przez szefa federacji reprezentacji na dziś wydaje się nieprawdopodobny" - poinformował "Przegląd Sportowy" Onet.

Tym samym szkoleniowiec, który prowadził drużynę narodową w latach 2013-2018, raczej nie wróci na stanowisko (choć znając prezesa PZPN, można spodziewać się wszystkiego). Gdyby jednak tak się stało, na pewno mógłby liczyć na ciepłe przyjęcie ze strony kibiców i piłkarzy - w końcu to za jego kadencji kadra dotarła do ćwierćfinału Euro 2016 i awansowała na mistrzostwa świata 2018 (odpadła w fazie grupowej).

Jeśli nie Adam Nawałka, to kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski?

A kto jest faworytem do objęcia selekcjonerskiej posady? Jan Urban, dla którego PZPN ma przygotowywać już dokumenty. Ponadto według "PS" Onet w grze ciągle są też Jerzy Brzęczek i Marek Papszun, lecz ten ostatni ma najmniejsze szanse, gdyż obecnie pracuje w Rakowie Częstochowa.

Nowego selekcjonera powinniśmy poznać najpóźniej w przyszłym tygodniu. Sam Cezary Kulesza jako datę graniczną wyznaczył start sezonu Ekstraklasy, co nastąpi w piątek 18 lipca. Natomiast reprezentacja Polski wróci do gry we wrześniu, gdy zmierzy się z Holandią (4.09) i Finlandią (7.09).