Media: Skorża zatrzęsie reprezentacją Polski. "Czy Lewandowski powróci?"

Wokół reprezentacji Polski wciąż jest ogromne zamieszanie. Biało-Czerwoni wciąż nie mają selekcjonera. To, co się działo w ostatnim czasie było relacjonowane przez dziennikarzy wielu krajów. Nawet we Włoszech, gdzie pojawił się kolejny artykuł na ten temat. Nagle padło nazwisko Roberta Lewandowskiego, który stracił opaskę kapitańską.