Ależ wpadka Gianniego Infantino. "Przepraszam"

W Asuncion - stolicy Paragwaju - trwa kongres FIFA. W czwartek rano o godz. 10:30 oficjalnym przemówieniem miał go zainaugurować prezydent tej organizacji Gianni Infantino. Problem w tym, że na miejscu zjawili się wszyscy poza nim samym. Jak poinformowało "The Athletic" specjalnie dla niego godzinę rozpoczęcia przesunięto na 12:30. A co takiego zatrzymało Szwajcara?

Infantino spóźnił się na kongres FIFA. Znamy powód

Jak przekazało źródło, Infantino znajdował się w tym czasie w samolocie. Delegaci otrzymali wówczas mejla z prośbą o przełożenie spotkania ze względu na "nieprzewidziane okoliczności". Szef FIFA leciał prywatnym odrzutowcem z Kataru do Paragwaju z międzylądowaniem na tankowanie w Nigerii. A dlaczego tak późno zdecydował się na przylot?

Wszystko przez spotkanie z... Donaldem Trumpem. Otóż Gianni Infantino dołączył do amerykańskiej delegacji, która w tym tygodniu udała się z wizytą na Bliski Wschód. Wspólnie z prezydentem USA widział się z następcą tronu Arabii Saudyjskiej, księciem Mohammedem Bin Salmanem i emirem Kataru Tamimem Bin Hamadem Al Thanim. Z tego powodu wtorkowe posiedzenie Rady FIFA zwołał w formie zdalnej, a także odwołał środowe spotkanie z władzami Paragwaju.

To dlatego Infantino pojechał z Trumpem na Bliski Wschód. "Poczułem, że muszę"

Potwierdził to zresztą sam Infantino, gdy w końcu zjawił się na kongresie. - Jako prezydent FIFA, moim obowiązkiem jest podejmowanie decyzji w interesie organizacji. Postanowiłem spędzić ostatnie dwa dni na Bliskim Wschodzie, wiedząc, że mistrzostwa świata 2034 odbędą się w Arabii Saudyjskiej. Z kolei Klubowe Mistrzostwa Świata 2025 i mistrzostwa świata 2026 odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Odbyło się więc kilka ważnych dyskusji na ten temat i poczułem, że muszę tam być, aby reprezentować piłkę nożną i was wszystkich - tłumaczył się w trakcie przemówienia. Jego słowa cytuje "The Athletic".

Do tego doszedł jeszcze kłopot z transportem. - Mieliśmy problem z naszym lotem, co spowodowało to opóźnienie. Przepraszam. Przepraszam i nie mogę się doczekać, aby spędzić z wami czas tutaj - wyjaśnił Infantino.