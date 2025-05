Dzień do ostatecznej decyzji PZPN ws. Lechii i nagle takie wieści

Jeszcze pod koniec 2024 roku wydawało się, że gdański klub spadnie w przepaść ze względu na tragiczną sytuację finansową. Klub posiadał 3 miliony złotych zadłużenia i to wyłącznie względem zawodników. Z kolei w lutym doszło nawet do tego, że Ekstraklasa musiała pożyczać pieniądze na to, by gdańszczanie spłacili Ruchowi Chorzów pieniądze za transfer Tomasza Wójtowicza.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski buduje imponującą posiadłość! To tu może zamieszkać po karierze

Z kolei pod koniec kwietnia PZPN oficjalnie poinformował o nieprzyznaniu Lechii licencji na kolejny sezon występów w Ekstraklasie. Taka decyzja oznaczała, że nawet w przypadku sportowego utrzymania się zespołu, jego dalszy byt w lidze nie był pewny.

Lechia utrzymała się na boisku. Dokona tego także w papierach?

Jednak drużyna, którą od listopada 2024 r. trenuje John Carver, na boisku wykonała swoje zadanie. Zwłaszcza końcówka sezonu jest fenomenalna w wykonaniu gdańszczan, gdyż wygrali cztery z sześciu ostatnich ligowych spotkań. Pokonali kolejno mistrza Polski Jagiellonię Białystok (1:0), Stal Mielec, z którą walczyli o utrzymanie (3:2), a także Piasta Gliwice (3:1), Cracovię (2:0) i Koronę Kielce (3:2), po golu strzelonym w 90. minucie spotkania. Dzięki takim wynikom aktualnie mają w tabeli 36 punktów i od strony sportowej są pewni utrzymania w Ekstraklasie.

Klub zarządzany przez Paolo Urfera miał jednak poważniejszy problem. Musiał powalczyć także o odzyskanie licencji. 13 maja Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN poinformowała, że ta zostanie podjęta w piątek 16 maja, po zapoznaniu się z dokumentami dostarczonymi przez Lechię.

W przeddzień podjęcia tej decyzji Lechia opublikowała własny komunikat, w którym jednak znalazła się kluczowa informacja o spłacie długów.

"Lechia Gdańsk – w nawiązaniu do posiedzenia Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w dniu 13 maja 2025 roku, w którym udział wzięli przedstawiciele klubu na czele z Prezesem Paolo Urferem – dokonała spłaty należności. Weryfikacja dostarczonych dokumentów uzupełniających nastąpi w piątek 16 maja 2025 roku. Wtedy także wydana zostanie ostateczna decyzja w sprawie licencji na grę w PKO Bank Polski Ekstraklasie w sezonie 2025/2026" - czytamy na stronie Lechii.

Dziennikarz ujawnia "ostatni element układanki" Lechii

Tego samego dnia dziennikarz portalu "iGol.pl" Piotr Potępa przekazał, że gdańszczanie aktywnie działają w sprawie wspomnianej w oświadczeniu "spłaty należności".

- Lechia Gdańsk rozpoczęła proces wypłacania zaległych wynagrodzeń dla swoich piłkarzy. Jest to ostatni element układanki, który był wymagany do otrzymania licencji. Następny krok to dostarczenie Komisji potwierdzeń przelewów co będzie skutkować przyznaniem Lechii licencji - napisał na portalu X Potępa.

Oznacza to, że jeżeli Lechia Gdańsk dostarczy wspomniane dowody przelewów, to w piątek 16 maja najprawdopodobniej otrzyma od Komisji Licencyjnej zielone światło na grę w przyszłym sezonie Ekstraklasy.