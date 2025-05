Szybko poszło. Zwolnili go z Legii, a on już wybrał nowy klub

W lutym 2022 roku Radosław Mozyrko przestał być dyrektorem sportowym w Warcie Poznań i wrócił do Legii Warszawa. W stolicy został szefem działu skautingu. Był on odpowiedzialny m.in. za realizację polityki transferowej, rozwój struktur skautingu oraz budowę kadry pierwszego zespołu. Mozyrko wcześniej pracował w Legii Warszawa od sierpnia 2016 roku do grudnia 2019 roku. W stołecznym klubie pełnił rolę szefa piłkarskiej akademii.

Mozyrko będzie pracował w ŁKS-ie Łódź

Mozyrko w tym sezonie był krytykowany przez ekspertów i kibiców. W kwietniu warszawski klub poinformował o rozstaniu z nim.

"Decyzja o rozstaniu z Radosławem Mozyrką jest elementem szeroko zakrojonych zmian organizacyjnych w pionie sportowym klubu, mających na celu dalszy rozwój i podniesienie efektywności naszych działań. Dziękujemy Radosławowi Mozyrce za zaangażowanie, pracę i wkład w rozwój Legii Warszawa. Życzymy wielu sukcesów w dalszej karierze zawodowej" - można było przeczytać w klubowym komunikacie.

W naszej sondzie, którą wtedy przygotowywaliśmy, aż 72 proc. internautów (1809 głosów) odpowiedziało, że rozstanie z Mozyrko było słuszną decyzją.

Mozyrko dość szybko znalazł sobie nową pracę. Prawdopodobnie dołączy do ŁKS-u Łódź.

"Z ustaleń Weszło wynika, że były szef skautingu Legii Warszawa dołączy do pionu sportowego pierwszoligowego klubu, którym dowodzi Robert Graf, wiceprezes do spraw sportowych. W najbliższym czasie ŁKS wybierze trenera, który poprowadzi zespół w przyszłym sezonie po tym, jak fiaskiem zakończył się projekt powierzenia drużyny paragwajskiemu szkoleniowcowi — Arielowi Galeano" - pisze Weszło.

Mozyrko ma odpowiadać za rekrutację w łódzkim klubie. Weszło dodaje, że kandydatem na stanowisko trenera łódzkiego klubu jest szkoleniowiec Pavol Stano, który obecnie pracuje w Górniku Łęczna.

ŁKS Łódź w tym sezonie zawodzi. Miał walczyć o awans do PKO BP Ekstraklasy, a po 32. kolejkach z 44 punktami zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli. Nie ma już szans nawet walczyć w barażach o awans.