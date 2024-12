"Małysz wstąpił do klasztoru". Nagle musiał się wstydzić za żarty swojego ojca

Małysz startował w Titisee-Neustadt w dziewięciu konkursach Pucharu Świata w karierze. W trzech z nich wygrywał, a w aż sześciu stawał na podium. Zwyciężał m.in. w 2001 roku, w historycznych, pierwszych zawodach cyklu najwyższej rangi na Hochfirstschanze. Za to w 2007 roku wyrównywał tu ówczesny rekord skoczni, uzyskując 145 metrów - do dziś ten skok, okraszony pięknym komentarzem Włodzimierza Szaranowicza w TVP, jest uważany za jeden z jego najlepszych.

To ewidentnie szczęśliwa skocznia dla Polaka. A po drodze na niemiecki obiekt Małysz stawał w miejscu, które zawsze napędzało go do rywalizacji w Schwarzwaldzie.

"Małysz wstąpił do klasztoru". I "nie dotarł na Jasną Górę, więc Jasna Góra dotarła do niego"

Ojciec administrator z klasztoru na Jasnej Górze, Paulin Czesław Brud zawsze marzył, żeby Adam Małysz przybył tam do niego, do Częstochowy. Tego długo się jednak nie mógł doczekać, a że nadarzyła się okazja, żeby Małysza w końcu zobaczyć i poznać, to jak mówił później Ojciec Czesław: "Małysz na Jasną Górę nie dotarł, ale Jasna Góra dotarła do Małysza".

To stało się możliwe dzięki bratu Ojca Czesława - Romanowi Brudowi, którego parafią jest klasztor w Sankt Maergen. Tę miejscowość i Titisee-Neustadt dzieli niecałe 20 kilometrów. I raz, jak pisała w swoim artykule o braciach "Gazeta Częstochowska" w 2001 roku, polscy skoczkowie dotarli do niego w czasie zawodów Letniego Grand Prix w Hinterzarten, na kolejnej pobliskiej skoczni. Roman Brud zaprosił wówczas zawodników jako gości do klasztoru po konkursach. Później "Przegląd Sportowy" relacjonował ich wizytę tekstem z tytułem "Małysz wstąpił do klasztoru".

Wtedy pierwszy kontakt z Małyszem - dzięki rozmowie przez telefon - miał Ojciec Czesław. Ojciec Roman miał do niego zadzwonić i pochwalić się: "A u mnie jest Małysz!", co cytował Adam Bucholz na portalu Skijumping.pl. Potem, w sezonie olimpijskim, wiślanin miał jednak niewiele czasu, więc nie mogli spotkać się w kraju, ale zdeterminowany duchowny przyjechał mu kibicować podczas pierwszych konkursów Pucharu Świata w Titisee-Neustadt w grudniu. I obejrzał spod skoczni jego wielkie zwycięstwo. Został wtedy razem z bratem zaproszony na małą urodzinową imprezę Małysza, który był wtedy dzień przed 24. urodzinami, w małym hotelu w Neustadt. Małysz polewał 1,5-litrowego szampana, którego dostał od ojców, a cieszył się także prezentem dla żony, która urodziny obchodziła niedługo później. Jej księża przekazali przez Małysza popularny adwentowy bibelot z Neustadt - skrzypce z wikliny z aniołkiem. I tak rodziła się piękna tradycja, którą później kultywowali zarówno bracia Brudowie, jak i Małysz, który bardzo polubił obu księży.

Schwarzwaldertorte, fanklub "Angel" i koszulka z Małyszem pod habitem

- Do dziś mam z nimi kontakt, Roman wysyła mi życzenia na urodziny i dzwoni na święta - mówi Sport.pl Adam Małysz. - Na początku to było dla nas dziwne. Przyjeżdżamy do księży, oni pojawiają się na zawodach, wiadomo, że to niecodzienne. Ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to w pewnym momencie zaczął się z nami zabierać mój ojciec. Oni są tak wyluzowani, że można nawet trochę sprośne kawały przy nich opowiadać, a oni się śmieją. Mój ojciec słynie z tego, więc czasem mi nawet było głupio. Ale widać było, że oni to się tylko z tego cieszą. Nie byli zgorszeni, nie przeszkadzało im to - opisuje.

W 2001 roku w Titisee-Neustadt Roman i Czesław poznali członków fanklubu Adama Małysza z Wisły. Ale bracia założyli własne stowarzyszenie, które nazwali "Angel", bo czasem jeździli też do Szwajcarii i Engelbergu, na Górę Aniołów. Według relacji "Gazety Częstochowskiej" podczas jednej z wizyt Roman "na spotkanie z Małyszem przyszedł w habicie, by za chwilę przebrać się w koszulkę z podobizną sportowego bohatera znad Wisły". I powiedział: "Teraz jestem po cywilnemu". - Pod swoimi szatami Roman rzeczywiście nosił koszulkę z moją podobizną, a później aniołem i logiem tego fanklubu. Zawsze byli tak ubrani na skokach, czy to w Titisee, czy obok w Hinterzarten - wspomina Małysz.

Punktem kulminacyjnym każdego spotkania w Sankt Maergen był zawsze pewien poczęstunek. - Zawsze czekał na nas tort. Ten słynny Schwarzwaldertorte. On miał na wierzchu wisienki, a je się trochę nasączało alkoholem - zdradza Małysz, a gdy o tym mówi, nie wiedzieć czemu, nieco ścisza głos z uśmiechem. - Był przepyszny. Wręcz nie mogliśmy się tego doczekać. Panowała tam ciągle taka fajna atmosfera. Super, że w tamtym regionie są Polacy i to tak wyluzowani duchowni - dodaje obecnie prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Ale planów, żeby "wstępować do klasztoru", jak sugerował słynny tytuł, Małysz nie miał i nie ma. Także ze względu na inne wyznanie - jest luteraninem. - Byliśmy tam wielokrotnie, widzieliśmy to miejsce. Ja jestem innego wyznania, więc dla mnie to już w ogóle byłoby dziwne, żeby tam wstępować, ha, ha! - śmieje się Małysz. - Ale to bardzo miłe wszystko. Liczy się człowiek przede wszystkim - podsumowuje.

Teraz skoczkowie nadal startują w Titisee-Neustadt, a Małysz obserwuje to już, pełniąc rolę w związku - czasem na miejscu, ale jednak częściej sprzed telewizora. W niedzielę będzie miał okazję śledzić drugi konkurs indywidualny z udziałem pięciu Polaków - Aleksandra Zniszczoła, Pawła Wąska, Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Jakuba Wolnego. Początek pierwszej serii zaplanowano na 16:00. Relacje na żywo na Sport.pl, a transmisje w Eurosporcie, TVN i na platformie Max.