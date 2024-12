Ależ to była kompromitacja PZPN. Boniek mówi, jak zareagował prezydent UEFA

Zbigniew Boniek nie znalazł się na filmie przygotowanym z okazji 105-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Były prezes, selekcjoner, ale przede wszystkim wybitny piłkarz reprezentacji został wygumkowany. Na samym początku gali wyświetlono film z historycznymi momentami polskiej piłki i o dziwo ani razu nie pokazano Bońka.

Boniek znów zabrał głos. "Mali ludzie"

Brązowy medalista mundialu z 1982 roku odniósł się już do tej sprawy w rozmowie z dziennikarzem i twórcą kanału Prawda Futbolu, ale okazuje się, że to nie było ostatnie słowo w tym temacie. W niedzielę Boniek gościł na kanale Meczyki na YouTube.

W rozmowie z prowadzącymi zdradził jak wyglądały kulisy gali i że wiele rzeczy powinno było zostać zrobionych inaczej.

- Mali ludzie żyją złośliwościami, czują się niepewnie i robią zawsze błędy. Ja byłem na początku tego spotkania, bo niestety miałem gorączkę. Musiałem potem wyjść. Muszę powiedzieć, że tam kilku ludzi czuło się nieswojo. Jeżeli zapraszasz i przyjeżdża ci prezydent UEFA i przyjeżdża dwóch czy trzech wiceprezydentów to protokół jest taki, że musisz ich przywitać imiennie. To są rzeczy. Jeśli masz na sali eks-prezesów Polskiego Związku Piłki Nożnej to musisz ich przywitać imiennie. Jeżeli masz na sali dwóch, trzech, czterech selekcjonerów reprezentacji Polski, to musisz ich powitać imiennie. Takie są zasady - zaczął temat.

Boniek przyznał, że o potencjalny konflikt z władzami Polskiego Związku Piłki Nożnej, dopytywał go nawet prezydent UEFA Aleksander Ceferin, który także pojawił się na gali.

- Zrobili tak jak zrobili. Muszę powiedzieć, że nie najlepiej, nie najciekawiej wyglądało. Natomiast bardziej chciało mi się śmiać, że nawet prezydent UEFA mówi mi: "Zibi, a co podpadłeś im" - powiedział Boniek, z trudem powstrzymując śmiech.

- Śmiać się po prostu chce, ale jak oni się tym bawią, to... ja mówię tak - mnie ciężko będzie wygumkować z historii polskiej piłki, bo prawda jest taka, że moje nazwisko i to, co ja zrobiłem dla polskiej piłki jako piłkarz i nie tylko. Jako prezes uważam, że totalnie zmieniliśmy związek. To widać i moje nazwisko jest, tak jak powiedziałeś w FIFA, UEFA, w historii polskiej piłki. Natomiast ci niektórzy, którzy mnie wygumkowali to ich nazwiska są w książce telefonicznej i to jest ta różnica - skwitował.