Media: Śląsk się sypie się na naszych oczach. Kapitan ma dość

Śląsk Wrocław jest najgorszą drużyną ekstraklasy w tym sezonie. Wygrał tylko jedno z 18 spotkań, ma na koncie dziesięć punktów a do bezpiecznego miejsca traci aż osiem punktów. Ma najmniej wygranych ze wszystkich zespołów na poziomie centralnym. Mniej punktów ma jedynie pierwszoligowa Pogoń Siedlce (dziewięć).

Kapitan Śląska chce odejść

Fatalne zarządzanie, wieloletnie zaniedbania, nieudana sprzedaż prywatnemu inwestorowi, którą sprawdza teraz NIK, brak jakościowej kadry, trenera i transferów, odpływ kibiców, zmiany w zarządzie na horyzoncie. Śląsk Wrocław mierzy się ze wszystkimi problemami naraz, jego sytuacja sportowa i wizerunkowa jest fatalna. Choć klub zapowiadał wzmocnienia zimą, to nie ma pewności, że do nich faktycznie dojdzie. W najgorszym razie może się ona uszczuplić.

Według źródeł Roberta Skrzyńskiego, komentatora Canal+ Sport i dziennikarza Radia Wrocław, Petr Pokorny chce odejść ze Śląska już zimą. Kapitan wrocławskiej drużyny bardzo mocno obniżył loty w tym sezonie. Sobotni mecz z Radomiakiem Radom (1:2) zakończył przedwcześnie przez czerwoną kartkę. Jeśli lider szatni zamierza opuścić zespół pogrążony w głębokim kryzysie, to znaczy, że morale we Wrocławiu są na naprawdę niskim poziomie.

"Wczoraj zszedł z boiska z drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartką. Teraz słyszę, że jako kapitan chce zejść zupełnie z tonącego statku" - oznajmił Skrzyński na Twitterze.

Pokorny ma ważny kontrakt ze Śląskiem do końca tego sezonu. Zgodnie z przepisami od 1 stycznia klub nie może mu robić żadnych problemów w poszukiwaniu nowego pracodawcy. Jeśli Słowakowi udałoby się odejść jeszcze zimą, to istnieje możliwość, że Śląsk nie zarobi na transferze ani grosza, głównie ze względu na krótki okres ważności umowy.

Petr Pokorny trafił do Śląska Wrocław w 2023 r., przeszedł za darmo z rezerw Realu Sociedad. W tym sezonie Słowak zagrał w 23 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zanotował jedną asystę. Transfermarkt wycenia go na 900 tys. euro.

Śląsk Wrocław wróci do gry 3 lutego, wtedy zmierzy się u siebie z Piastem Gliwice.