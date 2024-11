Media we Francji: Mbappe potrzebuje pomocy psychologicznej i fizycznej

Była 61. minuta meczu 5. kolejki pomiędzy Liverpoolem a Realem Madryt na Anfield. Kylian Mbappe podszedł do rzutu karnego, mając szansę na doprowadzenie do remisu 1:1. Jego strzał obronił Caoimhin Kelleher. 15 minut później drugiego gola dla gospodarzy strzelił Cody Gakpo. Drużyna Carlo Ancelottiego przegrała 0:2, przez co plasuje się dopiero w trzeciej dziesiątce tabeli Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Klub z 50-tys. polskiego miasteczka robi furorę! Niebywałe. "Przepaść" [Reportaż Sport.pl]

Francuzi biją na alarm. Chodzi o sytuację Mbappe

Okazuje się, że nietrafiona "jedenastka" w starciu z angielskim zespołem to tylko wierzchołek góry lodowej wszystkich problemów Mbappe w nowym zespole. Jeszcze przed wyjściem na murawę na jednym z filmików w mediach społecznościowych można zauważyć, że Francuz czuje się wyobcowany w otoczeniu kolegów z Realu. Z nietęgą miną, oparty o ścianę przysłuchuje się ich rozmowom. Z kolei ci niezbyt chętnie garną się, aby zaprosić go do integracji.

Od dobrych kilku tygodni widać, że kapitan francuskiej kadry ma kłopoty z aklimatyzacją w Madrycie. To przekłada się na jego boiskową formę. W ostatnich sześciu meczach 25-latek tylko raz trafił do siatki w ligowym starciu przeciwko Leganes. W końcu powodami jego kiepskiej dyspozycji zajęli się dziennikarze "Le Parisien", którzy doszli do bardzo konkretnych, a zarazem przykrych wniosków. Według nich Kylian Mbappe boryka się z poważnymi problemami mentalnymi, które zakrawają o depresję i wymagają natychmiastowej reakcji.

Przemawia za tym jego wycofanie, mowa ciała oraz ogólne przygnębienie. "Kylian przechodzi przez ekstremalnie trudny czas, który niestety jeszcze potrwa. Potrzebuje pomocy psychologicznej i fizycznej" - zdradza osoba z otoczenia piłkarza, cytowana przez wymienione źródło. Obok nazwiska najdroższego obecnie zawodnika świata w materiale "Le Parisien" pojawiają się określenia, takie jak wypalenie zawodowe, przybicie, udręka, choroba czy niepokojące stany emocjonalne.

Bez odpowiedniej profilaktyki psychicznej Mbappe nie jest w stanie prezentować umiejętności, do których przyzwyczaił nas w ostatnich latach. Francuscy dziennikarze twierdzą także, że jego problemy mentalne rozpoczęły się już na początku zeszłego sezonu, kiedy trwała jeszcze saga związana z transferem do Realu. Teraz, kiedy upragniona transakcja została sfinalizowana, kłopoty nasiliły się jeszcze bardziej. Wszystko to wpływa na dyspozycję mistrza świata z 2018 roku, którego ruchy i zagrania stały się przewidywalne i nieco ograniczone.

25-latkowi nie pomagają również nieustanne oczekiwania kibiców i ekspertów oraz nagonki medialne po słabszych meczach. - Piłkarze to paranoicy i nie wpuszczają ludzi do swojego otoczenia. Zamykają wszystkie drzwi. To pierwsza przeszkoda w próbie okazania im pomocy. Mbappe potrzebuje kogoś, kto nada temu wszystkiemu sens. Musi popracować nad swoją osobowością i tym, co tak naprawdę chce robić - mówi doktor psychologii i autor książki "10 sekretów mistrzowskiego mindsetu" Anthony Mette w rozmowie z "Le Parisien".