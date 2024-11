Legenda reprezentacji chce rosyjski paszport. "Potwierdzam"

Po wybuchu wojny w Ukrainie wielu piłkarzy uciekło z Rosji. Wśród nich znalazł się m.in. Grzegorz Krychowiak. Zupełnie inaczej postąpił chociażby Malcom. Nie dość, że został w kraju agresora, to jeszcze starał się o uzyskanie rosyjskiego obywatelstwa. I finalnie dopiął swego. Teraz zainteresowany tamtejszym obywatelstwem jest inny zawodnik, który przed niespełna trzema laty zakończył karierę.

Ragnar Sigurdsson zaskoczył świat. Chce uzyskać rosyjskie obywatelstwo

Mowa o Ragnarze Sigurdssonie, absolutnej legendzie islandzkiej piłki. W reprezentacji rozegrał aż 97 spotkań, zdobywając pięć bramek. W CV ma też kilka zagranicznych klubów. Występował m.in. w FC Kopenhadze, ale nie tylko. Trzy z nich to rosyjskie drużyny. W latach 2014-2016 grał dla FK Krasnodar. Po epizodzie w Fulham powrócił do Rosji w 2017 roku, tym razem dołączając do Rubina Kazań na zasadzie wypożyczenia. Ta ekipa nie zdecydowała się go wykupić po pół roku, ale w 2018 zrobił to FK Rostov, w którym spędził kolejne dwa lata.

I choć po tym czasie wyjechał z Rosji, to kraj ten wciąż jest bliski jego sercu. Na tyle, że postanowił powalczyć o uzyskanie obywatelstwa. - Tak, potwierdzam, chciałbym otrzymać rosyjski paszport! Znam język rosyjski. Może nie mówię tak dobrze, jak za czasów, gdy występowałem w Rostowie i na co dzień mieszkałem w tym kraju, ale nie jest tak źle. Planuję kontynuować naukę języka - ujawnił Islandczyk, cytowany przez RB Sport.

Jak donosi gazeta.ru, jest jeszcze jeden powód, dla którego Sigurdsson stara się o rosyjskie obywatelstwo. Z tego kraju pochodzi bowiem jego żona.

Sigurdsson mówi wprost. "Rosja i Islandia mogłyby rozegrać świetny mecz"

Na tym były obrońca nie zakończył. Odniósł się też do pomysłu zorganizowania meczu towarzyskiego między Rosją a Islandią. Jak wiemy, od czasu wybuchu wojny wiele drużyn odmawia starcia ze "Sborną". Czy Sigurdsson jest zwolennikiem ewentualnego spotkania? - Uważam, że obie ekipy mogłyby rozegrać świetny mecz i pokazać świetny futbol! Sparing byłby dobrym treningiem dla obu zespołów i też szansą na sprawdzenie, na jakim znajdują się poziomie - podkreślał.

Choć Islandczyk zawiesił buty na kołku, to nie odciął się całkowicie od futbolu. Obecnie pełni rolę asystenta trenera w HK Kopavogs. Wcześniej z kolei samodzielnie prowadził Fram Reykjavik, ale zdobył średnio 1,30 punktów na mecz, co było dość przeciętnym wynikiem.