Ogłosili ws. Szczęsnego i Lewandowskiego. Oto skład Barcelony na Ligę Mistrzów

Robert Lewandowski we wtorek stanie przed ogromną szansą, by jako trzeci piłkarz w historii dobić do granicy stu bramek w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Warunek jest jeden - musi strzelić co najmniej jednego gola w meczu FC Barcelony z Brestem. Ale czy na pewno zobaczymy go na boisku od pierwszej minuty? Hiszpańska prasa nie pozostawia wątpliwości. Oto przewidywane składy.

Fot. REUTERS/Vincent West