Wiemy, co dalej z Lewandowskim. Hiszpanie ujawniają, co robił

Tego, że kapitana kadry może zabraknąć na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, można było się spodziewać po nagraniu, które obiegło media społecznościowe. Hiszpański dziennikarz Adria Albets po meczu z Realem Sociedad opublikował materiał, na którym widać utykającego Lewandowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kwolek: Dopiero zaczęliśmy trenować naszą podstawową szóstką

Robert Lewandowski nie zagra w Lidze Narodów. Są nowe informacje o kontuzji

Najgorsze przypuszczenia szybko potwierdził PZPN. W oficjalnym komunikacie federacja podała, że kapitan reprezentacji Polski został wykluczony z gry na około 10 dni. To akurat tyle, żeby zabrakło go w meczach z Portugalią oraz Szkocją - czyli w spotkaniach, w których kadra Michała Probierza będzie walczyła o utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów. Dla Barcelony uraz Lewandowskiego jest mniej problematyczny. Nie dość, że powinien być gotowy do gry na mecz z Celtą Vigo (23.11), to w dodatku ominie go wyjazd na zgrupowanie kadry, co oznacza trochę odpoczynku od grania kolejnych spotkań.

Hiszpański "Sport" podał nowe informacje o kontuzji kapitana reprezentacji Polski. "Na treningu Barcelony zabrakło Lamine Yamala i Roberta Lewandowskiego, którzy w ostatniej chwili doznali urazów i nie pojechali na zgrupowania swoich drużyn narodowych. Poddali się leczeniu w obiektach Ciutat Esportiva Joan Gamper, gdzie mają wrócić do pełni zdrowia" - czytamy. Jutro ma odbyć się kolejna sesja treningowa. Potem zawodnicy dostaną kilka dni wolnego - Flick ma ich wezwać dopiero w poniedziałek 18 listopada.

Tego samego dnia reprezentacja Polski zagra w Warszawie ze Szkocją. Prawdopodobnie będzie to mecz, który zadecyduje o dalszej obecności kadry prowadzonej przez Michała Probierza w Dywizji A Ligi Narodów. Trzy dni wcześniej Biało-Czerwoni zagrają w Porto z Portugalią.