Stało się! Mamy Polaka w Liverpoolu. To wielki talent

Kornel Miściur urodził się 27 kwietnia 2007 roku w Anglii, gdzie dwa lata wcześniej wyemigrowali z Polski jego rodzice. W lipcu 2023 roku Miściur zdecydował się na transfer do Liverpoolu z Hull City i dołączył do młodzieżowych zespołów angielskiego klubu. Bardzo szybko zdobył zaufanie trenera. W minionym sezonie był podstawowym bramkarzem drużyny Liverpoolu do lat 18, w której zanotował 25 meczów.

Kornel Miściur podpisał profesjonalny kontrakt z Liverpoolem. "Gratulacje"

Latem Miściur został przesunięty do drużyny rezerw Liverpoolu. Od początku bieżącego sezonu rozegrał łącznie siedem meczów - pięć w Premier League 2 (rozgrywki ligowe rezerw drużyny) i dwa w Lidze Młodzieżowej UEFA. Teraz przyszedł czas na pierwszy zawodowy kontrakt w karierze młodego bramkarza.

We wtorek 22 października Liverpool oficjalnie poinformował na swojej stronie internetowej, że Kornel Miściur podpisał profesjonalny kontrakt z klubem. "Gratulacje Kornel" - czytamy na profilu Liverpoolu na portalu X.

Liverpool już kilkakrotnie sięgał po młodych Polaków. W akademii The Reds grał Kamil Grabara, ale szansy w pierwszym zespole nigdy nie otrzymał. Dziś broni w VfL Wolfsburgu. W letnim oknie transferowym z Liverpoolem pożegnał się również Mateusz Musiałowski, który przeszedł do Omonii Nikozja. Z kolei Jakub Ojrzyński oraz Fabian Mrozek nadal pozostają zawodnikami "The Reds". Ten pierwszy został wypożyczony do końca sezonu (30 czerwca 2025 roku) do Spartakos Kitiou, a drugi do końca roku do drużyny Brommapojkarna.

Po 8 kolejkach Liverpool zajmuje pierwsze miejsce w Premier League z dorobkiem 21 punktów.