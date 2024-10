Wichniarek nie miał litości dla reprezentanta Polski. "On się nie nadaje"

Polacy robili, co tylko mogli, ale było to zbyt mało na taki zespół jak Portugalia. Ostatecznie sobotnie spotkanie zakończyło się naszą porażką - 1:3. Choć wielu fanów jest rozczarowanych, zwłaszcza postawą naszej defensywy, to i tak powinniśmy się cieszyć, że wynik nie był wyższy. Michał Probierz chciał zaskoczyć i wrzucił na głęboką wodę Maxiego Oyedele. Jak się okazało, młody zawodnik nie opanował emocji i nie pokazał tego, co naprawdę potrafi. W 66. minucie opuścił plac gry, a na jego miejsce wszedł Jakub Moder.

Artur Wichniarek nie miał wątpliwości. Tak ocenił występ Jakuba Modera

Wichniarek nie miał litości dla Modera. W mocnych słowach podsumował występ pomocnika. - On daje ci kolejną odpowiedź, że się nie nadaje na poziom reprezentacyjny. To, że nowy trener przychodzi do klubu i na niego nie stawia, to nie jest przypadek. Przez przypadek można spaść z taboretu, natomiast nie zagrasz dobrego meczu w kadrze, jeśli nie jesteś do tego optymalnie przygotowany - zaznaczył.

Były reprezentant Polski napomknął, że brak minut w klubie powoduje, że u Modera spada pewność siebie. - Teraz przyjeżdża zawodnik, który walczy sam ze sobą. Michał Probierz robi mu aktualnie krzywdę - przekazał. Przyznał również, że gdyby w sobotni wieczór Modera oglądali skauci z innych klubów, to mogliby być rozczarowani. - Co mogą powiedzieć dobrego po tym meczu? - zapytał ironicznie, podnosząc głos. - Kompletnie nic - dopowiedział, sugerując, że selekcjoner musi "schować go do szafy".

Spora krytyka po porażce z Portugalią spadła też na Maxiego Oyedele, dla którego był to debiut w narodowych barwach. Wielu ekspertów uważa, że nie był to dla niego odpowiedni moment na tak duży sprawdzian. I trzeba przyznać, że zjadła go presja. Grał tylko do najbliższego kolegi z zespołu, nie był wystarczająco pomocny w defensywie, nie doskakiwał w pressingu do rywala. Tak samo uważa Wichniarek.

- To nie kibice będą wieszać na nim psy. Pojawią się pytania: czy to nie było za wcześniej, czy timing był dobry, czy to był odpowiedni przeciwnik. To jest bardzo newralgiczne miejsce dla funkcjonowania zespołu zarówno defensywie, jak i ofensywie. Zgodzę się z tym, że on nie biega dobrze. Na tej pozycji potrzebujesz zawodnika, który jest wybiegany, ma cechy takiego boiskowego chama. A tego w wielu akcjach zabrakło. Musisz być bardzo mobilny, szybko reagować, czytać grę - wyjaśniał na antenie Kanału Sportowego.

Michał Probierz uważa za to, że Oyedele zagrał dobrego spotkanie. - Szukał grania, był pod grą i oceniam go pozytywnie. Uważam, że możemy mieć zawodnika, który w przyszłości będzie grał na tej pozycji - przyznał. Ale trudno wierzyć jego słowom. Parę miesięcy temu również był zadowolony z występów Patryka Pedy, a od tamtej pory o piłkarzu słuch zaginął. Oby tak samo nie było z 19-latkiem z Legii.

Reprezentacja Polski rozegra kolejny mecz we wtorek 15 października o godz. 20:45 z Chorwacją.