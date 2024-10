Lewandowski czy Kane? Gwiazda Bayernu z jasną deklaracją

W środę FC Barcelona zmierzy się z Bayernem Monachium w ramach trzeciej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Przeciwko drużynie, z którą wygrali Ligę Mistrzów, staną trener Hansi Flick oraz Robert Lewandowski. W rozmowie z "Bildem" o tej dwójce wypowiedział się Joshua Kimmich, a więc jeden z kapitanów monachijczyków.

Joshua Kimmich porównał Harry'ego Kane i Roberta Lewandowskiego przed meczem FC Barcelona - Bayern Monachium

Dla Hansiego Flicka będzie to pierwszy powrót do Monachium w barwach innego klubu, a więc Kimmich nie uniknął pytania o szkoleniowca. - Gra przeciwko Barcelonie zawsze jest wyjątkowa, a fakt, że Hansi Flick jest jej trenerem, czyni ten mecz bardziej wyjątkowym. Jest jednym z trenerów, którzy dokonali w Bayernie niesamowitych rzeczy, takich jak Heynckes czy Guardiola. Z pewnością będzie to dla nas wyjątkowy mecz - przyznał Kimmich.

Pomocnik Bayernu został również poproszony o porównanie dwóch supersnajperów - Roberta Lewandowskiego i Harry'ego Kane. Pierwszy z nich już jest legendą klubu z Monachium, a drugi mocno pracuje na to miano.

- Harry'ego i Lewandowskiego nie można bezpośrednio porównać - zaczął Kimmich. Następnie zaczął wyjaśniać dlaczego. - Harry jest kimś, kto lubi uczestniczyć w grze. Często schodzi do podań, jak typowa "dziesiątka". Lewandowski bardziej skupia się na strzelaniu goli. Obaj jednak pomagają swoim drużynom swoimi stylami gry - dodał pomocnik Bayernu.

Kane i Lewandowski są porównywani od lat, a teraz będą mieli okazję zmierzyć się w bezpośrednim starciu. Na razie w tej edycji Ligi Mistrzów lepiej wypada Anglik, który w dwóch meczach zdobył już cztery gole. Polak ma na koncie o dwa trafienia mniej.

Mecz FC Barcelona - Bayern Monachium zaplanowano na środę 23 października o 21:00 na Stadionie Olimpijskim w Barcelonie.