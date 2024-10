Pajor i Lewandowski królują w Hiszpanii! Kolejny gol Polki, co za pogrom!

Podczas ostatniego okna transferowego Ewa Pajor odeszła z Wolfsburga, gdzie zyskała międzynarodową sławę i stała się jedną z najlepszych piłkarek świata. To poskutkowało przenosinami do wielkiej FC Barcelony. Na hiszpańskich boiskach polska napastniczka również czuje się kapitalnie, co regularnie udowadnia w ligowych meczach.

Ewa Pajor znów trafiła do siatki. Poszła w ślady Lewandowskiego

Pod koniec września katalońska drużyna wygrała z Granadą aż 10:1, a Pajor zanotowała hat-tricka. "Już w drugiej minucie Pajor wyprowadziła swój zespół na prowadzenie. Idealne podanie od Caroline Graham Hansen i zabójczo skuteczne wykończenie Polki. Strzał obok bramkarki, przy dalszym słupku. Klasa światowa i tyle. To był jednak początek prawdziwego piekła, jakie sprowadziły na rywalki zawodniczki Barcelony" - pisał Bartosz Królikowski o występie naszej napastniczki.

W sobotę 5 października żeński zespół Barcelony rozegrał kolejny mecz. Tym razem na wyjeździe przeciwko Madrid C. K w piątej kolejce. Po kapitalnym występie przeciwko Granadzie Ewa Pajor nie zwolniła tempa i podtrzymała strzelecką serię. W 59. minucie skorzystała ze świetnego podania Keiry Walsh, po czym znalazła się w sytuacji sam na sam, którą wykorzystała z zimną krwią. Bramkarka rywali była bezradna. Chwilę później zawodniczki Barcelony rozpoczęły celebrację gola Polki.

Warto zaznaczyć, że po pierwszej połowie Barcelona przegrywała 0:1. Dopiero w drugiej części gry zespół Pajor wziął się do roboty i zwyciężył aż 8:1. Gole strzelały również Vicky Lopez, Alexia Putellas, Walsh, Ingrid Engen, Ona Batlle i Jana Fernandez.

Mimo że 27-latka tylko raz trafiła do siatki, to i tak może być z siebie dumna. Na ten moment z sześcioma golami i jedną asystą na koncie jest liderką w klasyfikacji strzelczyń ligi hiszpańskiej kobiet! Ewa Pajor najwyraźniej poszła w ślady Roberta Lewandowskiego, który również plasuje się na fotelu lidera w tym samym zestawieniu La Liga. 36-letni napastnik Barcelony strzelił siedem goli, do których dołożył dwie asysty.

Oto klasyfikacja strzelczyń ligi hiszpańskiej (stan sobota 5 października)

Ewa Pajor (Barcelona) - 6 goli, 1 asysta Alexia Putellas (Barcelona) - 4 gole, 2 asysty Caroline Graham Hansen (Barcelona) - 3 gole, 3 asysty Rasheedat Ajibade (Atletico Madryt) - 3 gole, 2 asysty Natalia Padilla (Sevilla) 3 gole, 0 asyst Kamilla Melgard (Madrid C. K) - 2 gole, 3 asysty Keira Walsh (Barcelona) - 2 gole, 2 asysty Rinsola Babajide (Costa Adeje Tenerife K) - 2 gole, 1 asysta

W kolejnym meczu ligowym Barcelona zmierzy się Espanyolem. Na ten moment piłkarki katalońskiego zespołu zebrały 15. punktów i plasują się na pierwszym miejscu w tabeli.