10:1! Ewa Pajor jest niesamowita. Polka zachwyca w Barcelonie

Ewa Pajor po raz kolejny skuteczna i to jeszcze jak! Reprezentantka Polski miała dwumeczową przerwę od strzelania goli, ale teraz ponownie trafiła do siatki i to aż trzykrotnie! Stało się to w meczu FC Barcelony z Granadą. Nasza napastniczka dwa gole zdobyła jeszcze w pierwszej połowie, a po przerwie skompletowała pierwszego w nowych barwach hattricka. Katalonki zmasakrowały wręcz rywalki 10:1.

3 fot. Screen: https://x.com/DAZNWFootball/status/1840068127758901406 (x2) Otwórz galerię Na Gazeta.pl