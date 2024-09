Ślub roku w polskim sporcie! Polska gwiazda znalazła miłość życia

Konrad Bukowiecki i Natalia Kaczmarek to od dawna jedna z najpopularniejszych par polskiego sportu. Oboje bardzo mocno się wspierają, ilekroć tylko startują na lekkoatletycznych zawodach. Furorę robiło nagranie z igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie Bukowiecki wraz ze sztabem Kaczmarek eksplodowali z radości po zdobyciu przez Polkę brązowego medalu na 400 metrów. Biegaczka radzi sobie w ostatnich latach o wiele lepiej od kulomiota, ale sama podkreślała, że nijak nie wpływa to na ich związek. - Nigdy nie dał mi odczuć, że nie cieszy się z moich osiągnięć albo jest zazdrosny o to, że ja mam teraz lepsze wyniki niż on - mówiła kilkanaście dni temu w programie "HejtPark".

Ceremonia w pięknych warmińsko-mazurskich okolicznościach

Od czerwca wiadomo było, że w tym roku czeka ich ślub. Konkretnie we wrześniu, choć dokładną datę poznaliśmy dopiero w ostatnich dniach. Teraz nareszcie się dokonało! Bukowiecki i Kaczmarek stanęli na ślubnym kobiercu w sobotę 28 września w miejscowości Wilimy nad jeziorem Dadaj ok. 50 km samochodem od Olsztyna. Kulomiot nie omieszkał pochwalić się tym faktem w mediach społecznościowych.

Natalia już nie Kaczmarek. Wszystkich nas czeka wyzwanie

Podpis zamieszony w poście "Mr&Mrs Bukowieccy" nie jest żadnym przypadkiem. Natalia Kaczmarek już wcześniej zapowiadała, że nie zostawi sobie nazwiska panieńskiego nawet w formie dwuczłonowej. Jak sama stwierdziła "byłoby za dużo pisania". Organizatorzy zwłaszcza zagranicznych zawodów z pewnością są jej wdzięczni, a kibiców oraz dziennikarzy czeka misja przestawienia się. Fani biathlonu w Polsce mogą kojarzyć tego typu wyzwanie, gdy niegdyś czołowa polska biathlonistka Krystyna Pałka stała się Krystyną Guzilk.

Sama impreza weselna nadal trwa. Wedle relacji dziennika "Fakt" wszystko zaczęło się ok. godziny siedemnastej, a na liście gości ze świata sportu znaleźli się m.in. tyczkarz Piotr Lisek, legenda koszykówki Marcin Gortat czy biegaczki Justyna Święty-Ersetić i Angelika Kuśnierz. Panna młoda zachwyciła doskonale dopasowaną, koronkową białą suknią ślubną, z długim welonem oraz naszyjnikiem z białych pereł. Z kolei Bukowiecki imponował eleganckim, granatowym garniturem.